Українські бійці взяли штурмом укріплення росіян у селі Удачне на Покровському напрямку

Українські військові взяли штурмом російські укріплення в селі Удачне на Покровському напрямку. Окупанти поспіхом тікали як тільки штурм почався.

Українці отримали тактичну переважу у районі Удачного. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на штурмовий полк "СКАЛА" у Facebook.

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Які результати українського штурму в Удачному

На Покровському напрямку українські бійці взяли штурмом укріплення російських військових у селі Удачне. Це дало українця тактичну перевагу, кажуть у штурмовому полку "СКАЛА".

Там уточнюють, що росіяни почали поспішно один за одним тікати ще на початку штурму, кидаючи позиції позаду.

Розвідники провели штурм ворожих позицій в селі Удачне на Покровському напрямку. Розвідгрупа мала зачистити два бліндажі, але щойно почався штурм окупанти покинули позицію та почали втікати: спочатку втікали п'ятеро, а потім ще восьмеро. Взяття цих позицій дало українським силам серйозну тактичну перевагу в районі Удачного,

– розповіли у полку.