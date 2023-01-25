Пакт про ненапад від Лукашенка та успіхи ЗСУ на Луганщині: як змінюється ситуація на фронті

Доки на Сході України точаться запеклі бої, білоруський диктатор Олександр Лукашенко видав цинічну заяву про пакт про ненапад. Водночас Сили оборони України просуваються у Луганській області.

Росія продовжує тримати українців у напрузі через навчання у Білорусі, хоча ознак формування ударних угруповань досі не виявлено. Крім того, українські військові, ймовірно, почали проривати оборону росіян на Луганщині. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проанілізував активність у Білорусі та ситуацію на фронті в Україні.

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Пакт про ненапад: яку мету переслідує Лукашенко

У вівторок, 24 січня, по всій країні вкотре лунала повітряна тривога через так звані російсько-білоруські авіаційні навчання. У небо знову здіймалися літаки Міг-31, які можуть нести на собі ракети "Кинджал".

На тлі постійних провокацій з боку Білорусі, диктатор Лукашенко раптом почав говорити про те, що нібито в Україні готують екстремістів, але Київ буцімто пропонував йому укласти пакт про ненапад.

Очевидно зараз Лукашенко шукає для себе вихід, адже розуміє, що Росія програє, але і відмовитися від зв'язків з Путіним не може, бо тоді йому точно кінець. Слід нагадати, що кілька днів тому Лукашенко вже марив тим, що мовляв, білоруси дійсно активно підтримують своїх "російських братів", але й нібито не забувають також і про українців.

Така заява максимально цинічна, враховуючи, що саме з території Білорусі відбувся напад на Україну в лютому 2022 року і саме звідти летіли ракети по мирних українських містах.

Та і зараз постійне накопичення російських військ в Білорусі не додає українцям спокою. Та сьогодні диктатор пішов ще далі у спробах балансувати. Лукашенко знову заявив про "погрози" Мінську з боку Заходу, але додав, що нібито йому пропонували навіть "укласти пакт про ненапад" з Україною.

Найбільш цинічно, що Лукашенко запевняє, що вся та мілітаризація Білорусі росіянами пов'язана з тим, що нібито з усіх боків НАТО та Україна прагнуть напасти на його країну. А тому він вимушений жорстко реагувати.

Тепер Лукашенко запевняє, що всі ті військові навчання та формування так званого спільного з росіянами регіонального угруповання військ – це спроба захистити Білорусь в повітряному просторі та на землі.

Білоруський диктатор переконує, що йому би втримати усіх, хто намагається напасти на нього, не те що самому кудись наступати. При цьому диктатор запевняє, що якби білоруси не вистояли у 2020 році, у країні зараз було б гірше, ніж в Україні.

Тепер Лукашенко закликає білорусів згуртуватися, щоб вижити, щоб над Білоруссю не літали ракети, щоб на неї не кидали бомби.

Лукашенко опинився в ізоляції

Втім, зрозуміло, що все це хворі фантазії Лукашенко, адже, аби запропонувати підписати пакт про ненапад, треба мати діалог, а з Лукашенком ніхто, окрім Путіна та його оточення, не спілкується.

Окрім того, в МЗС України, схоже відчувають ці відчайдушні спроби Лукашенка знайти вихід, а тому закликали його та його режим не піддаватися Путіну та не дозволити знову втягти Білорусь до відкритої агресії проти України, адже для режиму білоруського диктатора це стане фатальною помилкою.

Україна підготовлена до можливого посилення загрози з боку Білорусі. Уряд та військові мають на цей випадок чіткий план дій і жодного прориву росіяни та білоруси не отримають.

Як Росія готує прикриття для нової агресії

Втім, тут варто розуміти, що вже довгий час аналітики, розвідка та Генштаб ЗСУ в один голос запевняють, що наразі загроза повторного наступу з боку Білорусі малоймовірна. Та білоруський режим активно допомагає Кремлю у підготовці мобілізованих, у перекиданні техніки та, що важливо, у підтриманні інформаційно-психологічної операції, аби тримати у напруженні українське суспільство та відтягувати сили оборони України з лінії фронту на Сході та Пвдні.

Але аналітики Інституту вивчення війни не відкидають сценарію, за яким Росія перекине велику кількість військ до Білорусі вже восени, коли заплановані великі військові навчання на білоруській території. Це може стати прикриттям для нової агресії.

Однак прямо зараз Мінськ допомагає Путіну і підготовкою мобілізованих і технікою. Зокрема, Міноборони Білорусі повідомило про те, що військові однієї з білоруських механізованих бригад розпочали розконсервацію техніки з тривалого зберігання.

При цьому там це називають частиною спільних заходів бойового злагодження регіонального угруповання військ Білорусі та Росії.

Однак раніше наша розвідка зафіксувала перекидання сил з Білорусі на Схід України. Хоча з іншого боку, це ще один доказ того, що з технікою та оснащенням мобілізованих військ у Росії вже виникли великі проблеми. Адже на фото Міноборони Білорусі показані старі "Урали", які нині лагодять білоруські військові.

Китай таки допомагає Росії

Є певні негативні новини, щодо оснащення російської армії. Річ у тім, що після запевнень Пекіну про те, що Китай не знав про плани Путіна вторгнутися в Україну та заперечень будь-якої допомоги Москві, США оприлюднили інформацію яка доводить, що Пекін все ж допомагає Росії.

Видання CNN стверджує, що адміністрація Джо Байдена володіє інформацією про те, що китайські компанії продавали Росії "нелетальне військове обладнання". Як повідомляють джерела, йдеться про продаж таких предметів, як бронежилети та каски.

Однак ці товари не відповідають серйознішій допомозі, яку запросила Росія. Та постачання військового обладнання все одно викликають "стурбованість", проте, як кажуть джерела в Білому домі, Вашингтону неясно, чи знає про це центральний уряд КНР.

Звісно, саме державні підприємства домінують в економіці Китаю, але не всі вони підлягають повсякденному нагляду, а це створює поле для маніпуляцій про те, що уряд Сі Цзіньпіна не знав про такі постачання.

При цьому, як стверджує друге джерело, деякі офіційні особи США вважають, що китайський уряд знає про передачу обладнання і має вжити заходів, щоб скасувати їх.

Вашингтон наперед попереджає Пекін

Втім, не варто поспішати зі "зрадою". Слід нагадати, що держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить до Китаю вже на початку лютого. І, що важливо, у Вашингтоні вже заявили, що питання постачання військового обладнання до Росії стане предметом обговорення.

У випадку, якщо Білий дім дійсно визначить, що центральний уряд Китаю навмисно надає допомогу російській агресії, або свідомо дозволяє цю допомогу – адміністрації доведеться вирішити, наскільки жорсткою має бути реакція США.

А отже, скоріш за все, Вашингтон наперед попереджає Пекін про те, що він знає про певну китайську допомогу Росії. Тому її варто усунути до візиту Блінкена до Пекіну, аби це питання не погіршувати загального клімату переговорів. Блінкен напередодні відверто заявив, що відносини США та Китаю стають теплішими.

Втім, схоже що і допомога Білорусі і можливо Китаю не надто допомагає росіянам. За даними CNN, протягом останніх кількох місяців Кремль відправив десятки тисяч нових російських військових в Україну для посилення лінії фронту. Але жодного результату таке перекидання сил не дало. Оскільки солдати прибули на передову "погано екіпірованими, погано навченими", для того, щоб бути "кинутими на поле бою".

ПВК "Вагнера" нефективна: це довели бої під Бахмутом

В Інституті вивчення війни наводять інформацію, яка підтверджує, що із 50 тисяч найманців, яких ватажок бойовиків "Вагнер" Євгєнвц Пригожин назбирав по тюрмах Росії, на фронті в Україні залишилась лише приблизно п'ята частина, тобто 10 тисяч. Решта 40 тисяч або вже знищені, або зазнали поранень, або ж дезертирували.

Аналітики вказали, що модель, яку вагнерівці використовували, утримуючи високонавчених найманців із тривалим терміном служби як керівництво та елементи типу спеціальних сил на вершині маси ненавчених ув'язнених, також призводить до великих бойових втрат, капітуляції та дезертирства.

І тепер, на додачу до того, що, за даними аналітиків, Пригожин втратив довіру Путіна і ставка робиться саме на регулярну армію, уряд США планує докласти всіх можливих зусиль, аби протистояти діяльності російської ПВК "Вагнера" як в Україні, так і в інших країнах. Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Інститут вивчення війни навів докази неефективності бойовиків "Вагнера" на фронті. Зокрема, в попередні дні росіяни продовжували наземні атаки навколо Бахмута, але всі їх відбили Сили оборони України.

У Держприкордонслужбі України повторили, що українські сили контролюють більшу частину самого Бахмута та проводять успішні контратаки з метою відновлення втрачених позицій у цьому районі.

Сили оборони поступово проривають російську оборону на Луганщині

Разом з тим, запеклі бої точаться і на Луганському напрямку. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки на Стельмахівку та Новоселівське навколо Сватового. Окрім того, відомо, що російські війська штурмують українські позиції в стилі "живої хвилі", тобто гарматне м'ясо йде вперед без жодної вогневої підтримки артилерії чи авіації.

Так само запеклі бої точаться навколо Кремінної, де ЗСУ поступово просуваються вперед до міста. І саме щодо Луганщини в Генштабі наводять важливу інформацію. На Луганському напрямку протягом останніх 10 днів спостерігається зменшення особового складу росіян, а із самого Луганська окупанти вивозять сім'ї.

Ще одна важлива деталь – окупанти кидають в бій мобілізованих, тоді як професійні військові залишаються в тилу. Також за наявною інформацією Генштабу, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію Росії сімей військовослужбовців 2 армійського корпусу збройних сил Росії. Тож, схоже що українські артилеристи та повітряні сили поступово проривають російську оборону на Луганщині.

Щодо Півдня, то в Інституті вивчення війни говорять про те, що російські війська за останні 72 години провели невдалу наступальну операцію в Запорізькій області. Російські війська не отримали жодних підтверджених територіальних здобутків, незважаючи на постійні заяви пропагандистів.

Напередодні навіть міноборони Росії заявило, що під час наступальних операцій у Запорізькій області росіяни нібито захопили більш вигідні позиції. але в Генштабі ЗСУ вчергове підкреслили – окупантів було відкинуто, а всі гучні заяви про здобутки на Запорізькому напрямку – це ІПСО з метою посіяти паніку серед українців. Це, мовляв, почерк нового командувача окупантами Герасимова.