Як українські воїни тренуються у Британії: Міноборони показало цікаві кадри

У Міноборони Великої Британії показали тренування українських військовослужбовців. Вони навчаються в межах нової програми підготовки.

Кадри з навчань показали в Міністерстві оборони Великої Британії. Там показали відео з тренувань.

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Українські військові навчаються в Британії

Українські військові прибули до Великої Британії в рамках нової військової програми під керівництвом Британії,

– повідомили в міністерстві.

Там також показали, як саме відбувається навчання військовослужбовців Збройних Сил України.

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У Міноборони Британії заявили, що навчання дасть новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички ефективного ведення бойових дій на передовій.

Коротко про навчання бійців ЗСУ

9 липня стало відомо, що 10 тисяч українських військовослужбовців вже прибули до Великої Британії. Там вони навчатимуться на території Міноборони.

Відомо, що навчання в основному будуть спрямовані на допомогу Україні відновити сили, посилити опір проти росії.

Варто пригадати, що протягом 2015 – 2022 років у Великій Британії навчалось орієнтовно 22 тисячі українських військовослужбовців.

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