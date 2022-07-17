Напруга посилиться, – військовий експерт дав прогноз щодо спроби окупації Харкова та області

В Інституті вивчення війни заявили, що путін начебто наказав своїм військам захопити Харків та область. Експерти ж кажуть, що в окупантів недостатньо сил для цього, але напруга в регіоні посилиться.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт Денис Попович. Він розповів, що на Харківщині безумовно буде посилення напруги найближчим часом.

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Хоча, за його словами, напруга там і не спадала, адже щовечора росія випускає ракети та артилерійські снаряди по Харкову та області.

Ніхто не каже про зменшення напруги. Але щодо можливого захоплення Харкова та області, то про це серйозно говорити не варто, бо в росіян немає сил,

– заявив Попович.

Він вважає, що це просто політичні заяви. На думку експерта, це продовження нещодавніх заяв путіна про те, що вони "ще нічого не починали".

"Це більшою мірою просто погрози Україні та західним партнерам через постачання зброї. Адже HIMARS навели шуму в типу російських військ, і це не подобається кремлю", – відповів Попович.

Експерт запевняє, що головні зусилля окупантів будуть спрямовані на Донецьку область, зокрема Слов'янськ та Краматорськ, щоб вийти на адмінкордон регіону та виконати наказ путіна.

Денис Попович про наступ росіян та ідею захоплення Харкова:



Наказ кремля щодо захоплення Харкова

Попри надзвичайно низьку ймовірність успіху окупантів на Харківщині, кремль, ймовірно, наказав російським військам взяти під контроль всю Харківську область . Такі висновки зробили в Інституті з вивчення війни (ISW).

. Такі висновки зробили в Інституті з вивчення війни (ISW). Ще 15 липня там спрогнозували, що росія, ймовірно, невдовзі вийде з так званої "оперативної паузи". Вже наступного дня міноборони країни-агресорки підтвердило цей прогноз.

Начальник спецпідрозділу штабу Kraken Костянтин Немічев вважає, що в окупанті не вистачить ресурсів, щоб захопити Харків та область.

В Офісі Президента відреагували на заяви кремля щодо окупації Харкова. Михайло Подоляк відповів, що єдиний план росії – це вбивати та знищувати. За його словами, окупанти використовують тактику випаленої землі, адже не можуть захопити українські території.

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