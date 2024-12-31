Вибухи у Криму, в Смоленській області горить нафтобаза: хронологія 1042 дня війни

00:07, 31 грудня

У ніч проти 31 грудня на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. За попередньою інформацією, є приліт у районі Севастополя.

Згідно з оприлюдненою інформацією, спершу вибухи почули у Севастополі у районі селища Кача. За словами очевидців, найпотужніший вибух був о 00:45, від вибухової хвилі, як кажуть місцеві, навіть затремтіли вікна та спрацювали сигналізації автомобілів.

Також зазначається, що під удар могла потрапити й Козача бухта, яка розташована за 15 кілометрів від центру Севастополя. Там також було гучно. Місцеві телеграм-канали припускають, що у місті сталося влучання, проте жодного офіційного підтвердження наразі немає.