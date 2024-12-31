Вибухи у Криму, в Смоленській області горить нафтобаза: хронологія 1042 дня війни
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1042 дні. Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Водночас Збройні Сили України дають потужну відсіч загарбницькій армії.
Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.
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Вранці 31 грудня на Київщині зафіксовано ворожі дрони. Сили ППО працюють по цілях. Неспокійна ніч проти 31 грудня для жителів Смоленської області. Вони слухали вибухи, адже під атаку дронів потрапила місцева нафтобаза. Удар по нафтобазі у Ярцево підтвердив і голова району Роман Захаров. Він зазначив, що атакований об'єкт енергетично-паливного комплексу. Неспокійно і у інших регіонах Росії, панікують окупаційні моніторингові канали. Так гучно було і в місті Орел та поблизу Ростова. У Києві пролунали вибухи на тлі загрози удару балістичними ракетами, працюють сили ППО. Згідно з останнім оновленням, на фронті станом на вечір 30 грудня відбулося 153 бойових зіткнення. Найгарячішою ситуація зберігається на щонайменше 4 ключових ділянках бойових дій. Йдеться про Покровський, Курахівський, Лиманський та Времівський напрямки, на кожному з них відбулися десятки боєзіткнень. У ніч проти 31 грудня на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. За попередньою інформацією, є приліт у районі Севастополя. Згідно з оприлюдненою інформацією, спершу вибухи почули у Севастополі у районі селища Кача. За словами очевидців, найпотужніший вибух був о 00:45, від вибухової хвилі, як кажуть місцеві, навіть затремтіли вікна та спрацювали сигналізації автомобілів. Також зазначається, що під удар могла потрапити й Козача бухта, яка розташована за 15 кілометрів від центру Севастополя. Там також було гучно. Місцеві телеграм-канали припускають, що у місті сталося влучання, проте жодного офіційного підтвердження наразі немає.
У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА
Дрони атакували Смоленську область
Росіяни тиснуть на відразу 4 ключових напрямки, там десятки боєзіткнень, – Генштаб
У Криму лунають вибухи, під ударом Севастополь
Вранці 31 грудня на Київщині зафіксовано ворожі дрони. Сили ППО працюють по цілях.
Неспокійна ніч проти 31 грудня для жителів Смоленської області. Вони слухали вибухи, адже під атаку дронів потрапила місцева нафтобаза.
Удар по нафтобазі у Ярцево підтвердив і голова району Роман Захаров. Він зазначив, що атакований об'єкт енергетично-паливного комплексу.
Неспокійно і у інших регіонах Росії, панікують окупаційні моніторингові канали. Так гучно було і в місті Орел та поблизу Ростова.
У Києві пролунали вибухи на тлі загрози удару балістичними ракетами, працюють сили ППО.
Згідно з останнім оновленням, на фронті станом на вечір 30 грудня відбулося 153 бойових зіткнення. Найгарячішою ситуація зберігається на щонайменше 4 ключових ділянках бойових дій.
Йдеться про Покровський, Курахівський, Лиманський та Времівський напрямки, на кожному з них відбулися десятки боєзіткнень.
У ніч проти 31 грудня на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. За попередньою інформацією, є приліт у районі Севастополя.
Згідно з оприлюдненою інформацією, спершу вибухи почули у Севастополі у районі селища Кача. За словами очевидців, найпотужніший вибух був о 00:45, від вибухової хвилі, як кажуть місцеві, навіть затремтіли вікна та спрацювали сигналізації автомобілів.
Також зазначається, що під удар могла потрапити й Козача бухта, яка розташована за 15 кілометрів від центру Севастополя. Там також було гучно. Місцеві телеграм-канали припускають, що у місті сталося влучання, проте жодного офіційного підтвердження наразі немає.