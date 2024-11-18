Росію атакували дрони, окупанти просунулися в Часовому Яру: хронологія 999 дня війни

00:04, 18 листопада

На Харківському напрямку відбулося десять бойових зіткнень з російськими загарбниками. 5 атак відбито в районі Стариці, 4 – в районі Вовчанська, одну атаку відбили поблизу Високої Яруги. Росіяни успіху не мали.

На Куп'янському напрямку ворог 10 разів намагався посунути наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кучерівки, Кругляківки та Колісниківки. Одне боєзіткнення поблизу Загризового триває.

На Лиманському напрямку вдалося зупинити сім спроб витіснити наших захисників із займаних позицій. Ворог намагався просунутися в напрямках Твердохлібового, Греківки, Тернів та Чернещини.

На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника поблизу Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку відбулось одне бойове зіткнення. Активність окупантів проявляли в районі населеного пункту Біла Гора, противник, отримавши жорстку відсіч, відійшов.

Ворог два рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Обидві атаки були успішно відбиті нашими захисниками.

Росіяни не полишають спроб витіснити наших оборонців із займаних позицій на Покровському напрямку. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Юрівка, Григорівка та Петрівка. Загалом 23 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще п’ять боєзіткнень тривають.

Ворог інтенсивно атакує ворог українських захисників на Курахівському напрямку. Там відбулось 35 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах Нової Іллінки, Берестків, Вознесенки, Сонцівки, Зорі, Максимільянівки, Дальнього, Курахового та Антонівки. Підрозділи Сил оборони відбили 20 атак противника. Ситуація складна, проте контрольована.

На Времівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районах Трудового та Роздолівки. Три боєзіткнення продовжуються до цього часу.

На Оріхівському напрямку одну марну атаку ворога відбили наші оборонці протягом дня поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші воїни чотири рази відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Сили оборони продовжують операцію в Курській області. Авіація Росії надалі завдає ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території.