Можливість протестів у росії: Яковенко заявив про невдоволення силовиків через війну

На війні в Україні гине багато російських військових. Серед них є не лише співробітники міноборони країни-агресорки, а й, до прикладу, росгвардії. Це сіє масове незадоволення в рядах силовиків.

Зараз загрози повстання немає

Шалені втрати окупантів у війні роблять все більш можливим бунт у росії. Про це 24 каналу розказав російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко.

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Як він пояснив, вже навіть у кремлі розуміють, що в регіонах росії назріває щось неприємне. Однак наразі прямої загрози бунту чи повстання немає. По-перше, це пов'язано з тим, що російська опозиція обезголовлена, а, по-друге, – там досі є величезна армія пригнічення.

Мова йде про близько 500 тисяч росгвардії, величезні війська федеральної служби охорони, мвс та фсб. Їхня потужність, на думку Яковенка, здатна придушити будь-який супротив.

Проте зараз важко сказати, що буде далі, бо незадоволення через втрати у війні невпинно зростає.

І до чого це незадоволення дійде – сказати доволі важко. Щойно воно перевищить певний поріг, то, ймовірно, у момент, коли силовики не будуть готові придушувати опір росіян, можливий соціальний вибух,

– вважає журналіст.

Спрогнозувати, коли це може відбутися, також неможливо. Адже росія, як каже Яковенко, – непередбачувана країна.

"Так було завжди, оскільки в росії не існує публічної політики. Усе це відбувається, як підземна пожежа, що існує під товстим шаром, постійно тліє і часом проривається у найнеочікуваніших місцях", – розповів він.

Бунт у росії може бути раптовим

Яковенко визнав, що у можливості бунту в росії сумніваються абсолютно всі. Але він заявив, що в історії його країни траплялися й абсолютно непередбачувані ситуації, як от жовтневий переворот.

"Усе це відбувається раптово. Це викликано багатьма обставинами, зокрема й такою особливістю російської свідомості як інверсія, тобто миттєвим переходом в історично нікчемний момент від плюсу до мінуса, від симпатії до антипатії, від ненависті до любові і навпаки", – вважає Яковенко.

Необхідними для такої зміни парадигми умовами він вважає суттєві проблеми з економікою, а головне – серйозну поразку на фронті.

Фашистські тоталітарні режими руйнуються лише двома способами – або в результаті тотальної воєнної поразки, або в результаті смерті диктатора. Інших опцій для ліквідації фашистських режимів історія людства не знає,

– підсумував журналіст.

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