Можливість протестів у росії: Яковенко заявив про невдоволення силовиків через війну
На війні в Україні гине багато російських військових. Серед них є не лише співробітники міноборони країни-агресорки, а й, до прикладу, росгвардії. Це сіє масове незадоволення в рядах силовиків.
Зараз загрози повстання немає
Шалені втрати окупантів у війні роблять все більш можливим бунт у росії. Про це 24 каналу розказав російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко.
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Як він пояснив, вже навіть у кремлі розуміють, що в регіонах росії назріває щось неприємне. Однак наразі прямої загрози бунту чи повстання немає. По-перше, це пов'язано з тим, що російська опозиція обезголовлена, а, по-друге, – там досі є величезна армія пригнічення.
Мова йде про близько 500 тисяч росгвардії, величезні війська федеральної служби охорони, мвс та фсб. Їхня потужність, на думку Яковенка, здатна придушити будь-який супротив.
Проте зараз важко сказати, що буде далі, бо незадоволення через втрати у війні невпинно зростає.
І до чого це незадоволення дійде – сказати доволі важко. Щойно воно перевищить певний поріг, то, ймовірно, у момент, коли силовики не будуть готові придушувати опір росіян, можливий соціальний вибух,
– вважає журналіст.
Спрогнозувати, коли це може відбутися, також неможливо. Адже росія, як каже Яковенко, – непередбачувана країна.
"Так було завжди, оскільки в росії не існує публічної політики. Усе це відбувається, як підземна пожежа, що існує під товстим шаром, постійно тліє і часом проривається у найнеочікуваніших місцях", – розповів він.
Бунт у росії може бути раптовим
Яковенко визнав, що у можливості бунту в росії сумніваються абсолютно всі. Але він заявив, що в історії його країни траплялися й абсолютно непередбачувані ситуації, як от жовтневий переворот.
"Усе це відбувається раптово. Це викликано багатьма обставинами, зокрема й такою особливістю російської свідомості як інверсія, тобто миттєвим переходом в історично нікчемний момент від плюсу до мінуса, від симпатії до антипатії, від ненависті до любові і навпаки", – вважає Яковенко.
Необхідними для такої зміни парадигми умовами він вважає суттєві проблеми з економікою, а головне – серйозну поразку на фронті.
Фашистські тоталітарні режими руйнуються лише двома способами – або в результаті тотальної воєнної поразки, або в результаті смерті диктатора. Інших опцій для ліквідації фашистських режимів історія людства не знає,
– підсумував журналіст.
Яковенко про ймовірність повстання в росії: дивіться відео
російські військові відмовляються воювати в Україні
- У лавах російської армії з'являється все більше "відмовників", які не не хочуть їхати на війну в Україну або ж продовжувати воювати тут. ЗСУ ворожі військові бояться більше, аніж покарань власного керівництва.
- Однак, командування не зважає на бажання, а точніше небажання своїх солдатів. Тож у деяких російських частинах почали виконувати наказ про відправку на війну абсолютно всіх контрактників, включно з "відмовниками". Їх силоміць або обманом вивозять на кордон під конвоєм військової поліції.
- Воювати в Україні не хочуть і буряти, яким вдалося вижити під час бойових дій. Так, стало відомо про 7 солдатів з бурятії, які написали рапорти про відмову від участі у бойових діях після кількох місяців війни. Однак, виявилося, що так просто скласти зброю не вийде.
- За розповідями самих солдатів, "відмовників" везуть у військову комендатуру, де утримують 3 – 4 дні. Бурятів зачиняють у гаражі і годують один раз на день, після чого везуть у СІЗО під Луганськом.