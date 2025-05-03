В ISW зафіксували збільшення російських втрат на квадратний кілометр захопленої території

Наразі російські війська зазнають більших втрат на квадратний кілометр, ніж восени 2024 року. Темпи наступу агресор підтримує завдяки швидкому розгортанню низькопрофесійних військ.

Однак така залежність обмежує здатність противника проводити складні операції та швидко просуватися вперед в Україні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW за 2 травня.

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Окупанти змирилися з втратами

За даними Інституту вивчення війни, з вересня по грудень 2024 року російські війська здобули близько 2949 квадратних кілометрів ціною 174 935 життів – це в середньому 59 втрат на квадратний кілометр.

До того ж втрати агресора в цей період постійно зростали, досягши свого піка в грудні 2024 року – 49 135 осіб.

Натомість щомісячні темпи просування окупантів зупинились у листопаді 2024 року (839 квадратних кілометрів) і почали сповільнюватись у грудні 2024 року (593 квадратних кілометрів).

У період з січня по квітень 2025 року російські успіхи були на 45% повільнішими, ніж у період з вересня по грудень 2024 року, хоча рівень втрат за цей час знизився лише на 10%.

Ймовірно, російське військове командування змирилося з подібними показниками втрат особового складу, попри суттєве зниження темпів територіальних здобутків,

– зазначили в ISW.

Який вихід знайшли в Росії

Аналітики Інституту вивчення війни не помітили значного зниження темпів російських наступальних операцій уздовж лінії фронту, попри сповільнення просування. Отже, Росія генерує достатньо сил, аби дозволити собі такі втрати без потреби змінювати пріоритети на будь-якій ділянці фронту.

Призовники держави-агресорки проходять лише місячну підготовку перед відправленням в Україну, що може обмежувати їхні бойові можливості.

Командування ж віддає перевагу використанню погано підготовлених новобранців у піхотних атаках, зберігаючи поточний темп операцій завдяки довгостроковим бойовим спроможностям Росії.

До речі, за даними ВВС, у 2024 році Росія втратила щонайменше 27 солдатів на кожен захоплений кілометр території, не враховуючи втрати так званих ДНР та ЛНР.