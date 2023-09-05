Як правильно спілкуватися з ветеранами війни: Масі Найєм дав пораду цивільним

Ветеран російсько-української війни Масі Найєм порадив цивільним проконсультуватися з психологами. Пояснив, що це буде корисним, аби допомогти військовим у реабілітації.

Потрібно, щоб психолог пояснив цивільним, через що пройшов військовий. Про це Масі Найєм розповів у матеріалі 24 Каналу.

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"Потрібно бути трішки терплячим"

Проконсультуватися з психологом необхідно, щоб було зрозуміло, чому такий військовий.

Він не поганий, не ідіот, не псих. Але в нього є певні складнощі, з якими він зіштовхнеться, коли буде повертатися з війни,

– наголосив Найєм.

Окрім того, вкрай важливо, аби в цивільних було терпіння та постійне розуміння, що перед ними стоїть військовий, до якого повинна бути повага за його вчинок.

"Це не означає, що ми маємо дозволяти військовим усе, що вони захочуть. Ні. Але терпіння щодо того, що вони можуть робити помилки, якщо це не порушення закону – потрібно бути трішки терплячим", – пояснив Масі Найєм.

"Буває, що люди сприймають тебе, наче в тебе якісь психічні розлади"

На жаль, бувають прикрі ситуації, які можуть спровокувати самі цивільні. У суспільстві поширена думка, що нібито військові, які брали участь у бойових діях, "по замовчуванню" повертаються додому з психічними розладами.

До речі, зі схожим ставленням зіштовхнувся після поранення й військовий Андрій Гавриляк. Захисник розповів 24 Каналу, що більшість цивільних адекватно сприймають поранених воїнів, втім, негативні ситуації все ж трапляються.

"Буває, що люди сприймають тебе, наче в тебе якісь психічні розлади, наче ти вже якийсь неадекватний. Я не знаю, про що вони думають. Що я можу людину на вулиці вбити абощо. І таке ставлення трапляється", – поділився військовий.