Сотні будівель і земельних ділянок: як конфісковуватимуть російське майно в Україні

Уряд ухвалив важливе рішення щодо питання конфіскації російського майна та активів в Україні. Вилучене передадуть на користь держави та українського народу.

Про процедуру конфіскації на засіданні Кабміну під час обговорення порядку денного розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 24 канал передає деталі.

Читайте також Створюється резервний запас: в уряді розповіли, наскільки Україна готова до опалювального сезону

Як в Україні конфісковуватимуть російське майно

Денис Шмигаль зауважив, що конфіскація російського майна та активів на території України є системно важливим рішенням. Перелік цих об'єктів вже сформовано – це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів.

Прем'єр-міністр пояснив, що все це російське майно загалом розділено на три окремі категорії:

майно, що належить безпосередньо російській державі;

активи у власності підсанкційних громадян та компаній росії;

активи російських банків.

Так, Кабінет Міністрів затвердив Указ Президента України, за яким пропонується конфіскувати загалом 903 об'єкти, що належать російській державі, 79 позицій, які стосуються корпоративних прав, а також 824 одиниці майна.

Зверніть увагу Видно гігантський факел: у Росії почали спалювати надлишки газу, щоб не постачати до ЄС

Як і обіцяли, забираємо на користь України та українського народу всі ці російські активи. Робимо це системно та відповідно до всіх процедур. Ми не підміняємо закон нашим бажанням, а реалізовуємо це стратегічне завдання у правовий спосіб,

– наголосив Шмигаль.

Очільник українського уряду зазначив, що конфісковані російські активи буде конвертовано у кошти, які спрямують на оборону України та відновлення нашої держави.

Прем'єр підкреслив, що це – лише перший крок у цьому напрямку, а наступним кроком повинна стати конфіскація російських активів у західних країнах задля відбудови України. Посадовець переконує, що над цим сьогодні працює уряд та Офіс Президента спільно з командами найкращих юристів, міжнародних експертів, партнерами та союзниками нашої держави.

Вас може зацікавити – кива заявив про "страту російськомовних" у Миколаєві: дивіться відео