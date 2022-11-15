В Україні на війні загинув доброволець із Канади: йому було лише 33

В Україні загинув канадський доброволець Джозеф Хільдебранд. Він воював з російськими окупантами з червня.

На загибель Хільдебранда відреагував прем’єр-міністр провінції Саскачеван Скотт Мо. Він назвав чоловіка справжнім героєм.

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Що відомо про загибель добровольця із Канади

Хільдебранд загинув минулого тижня під час евакуації поранених бійців поблизу Бахмута. Деталей поки немає, але відомо, що разом з канадцем загинуло дев’ятеро з 12 членів його інтернаціонального підрозділу.

Іноземні ЗМІ повідомляють, що 33-річний Хільдебранд був фермером у провінції Саскачеван. Він не мав жодних родичів або інших зв’язків з Україною. Відслуживши два терміни в Афганістані у складі канадського контингенту, чоловік захотів допомогти українцям.

З Канади в Україну він вирушив 11 червня. Прем’єр-міністр Саскачевану Скотт Мо заявив, що необхідно переконатися, що смерть героя "недаремна":

Канада повинна зробити можливе, аби Україна перемогла Росію та постала знову вільною, незалежною та успішною державою,

– сказав Мо.

Зауважимо, що наразі триваю переговори, щоб доставити прах Хільдебранда в Канаду, де його розсіють поблизу із фермою, відповідно до власного бажання чоловіка.

Який вигляд мав Джозеф Хільдебранд / фото CBC News

У боях за Україну гинуть іноземні добровольці

Уряд Японії підтвердив загибель японського громадянина, який вступив до лав Збройних Сил України. Чоловік брав участь у контрнаступальній операції на сході країни.

У боях за Україну загинув ще один доброволець із США. Російські вбивці повідомили про дані захисника, але їх не підтвердили.

До речі, в Україні був створений Інтернаціональний легіон Територіальної оборони Збройних Сил України. У його складі був 23-річний американський доброволець Скайлер Джеймс Ґреґґ. На жаль, хлопець загинув у боях за Україну.

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