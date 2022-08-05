На які виплати може розраховувати військовий під час лікування чи реабілітації

Українські військові отримують не лише зарплатню за службу. Вони ще й можуть розраховувати на виплати від держави під час лікування або ж реабілітації.

Наші захисники та захисниці продовжують протистояти ворогові, що змушує його зазнавати втрат. Але буває так, що вони самі отримують поранення, після яких потрібно відновлюватись. У цьому випадку військові можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави.

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У Департаменті соціального забезпечення Міноборони зазначили, що українські військові можуть розраховувати на виплати. Це закріплено у наказі № 260 міністра оборони України від 7 червня 2018 року.

За що можна отримати грошову допомогу

Фінансове забезпечення передбачається:

у зв'язку з хворобою;

перебуванням на лікуванні в медичних закладах;

перебуванням у відпустці задля лікування у зв'язку з хворобою.

Водночас слід розуміти, що військовий може розраховувати на фінансову підтримку терміном не більш як 4 місяці. Відлік стартує з моменту вибуття з військової частини. Але є винятки, які передбачає чинне законодавство. Згідно з ними, може бути й довший термін лікування.

Якщо лікування триває понад 4 місяці без перерв, то виплати військовий отримує після надання документів. Мовиться про висновок медичного закладу (військово-лікарської комісії) та рішення командира військової частини. Останній надає дозвіл на продовження перебування у лікарні.

Держава гарантує додаткові виплати за поранення

Нагадаємо, що Кабмін та Міноборони України ухвалили рішення. Згідно з ним військові під час воєнного стану гарантовано отримають виплати у разі поранення, пов'язаного із захистом Батьківщини. Це можуть бути контузії, травми, каліцтва тощо. За це захисника виділяють додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень за весь час перебування у медичному закладі.

Зауважимо, що українським військовим держава також гарантує безплатне лікування за сучасними стандартами та реабілітацію. Усі ці послуги можна отримувати як у вітчизняних закладах, так і за кордоном, якщо в цьому виникне потреба.

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