Точиться найбільша кількість боїв: у Генштабі назвали пріоритетний напрямок наступу Росії

Окупанти продовжують наступати на більшості напрямків. У Генштабі розповіли, де обстановка найбільш запекла.

Окупанти не полишають мрій щодо захоплення усієї Донецької області. Тому не дивно, що саме на цей регіон припадає найбільша кількість бойових зіткнень.

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Де ворог найчастіше атакує

За повідомленням від Генштабу, вже за сьогодні від початку доби відбулося 55 боїв із ворогом. Майже половина з них точилася на Покровському напрямку. Тут противник 23 рази намагався прорвати українську оборону.

Захисники відбили російські атаки біля населених пунктів Євгенівка, Новоселівка Перша, Сєвєрне, Нетайлове, Яснобродівка, Невельське.

Що відбувається біля Євгенівки та Новоселівки Першої: дивіться карту

Яка обстановка в районах Невельського, Нетайлового та Яснобродівки: дивіться карту

Станом на 14:00 бої ще тривали в районі Калинового, Новоолександрівки, Сокола, Уманського.

У Генштабі визнають, що ситуація на Покровському напрямку складна, але контрольована.

Яка ситуація на інших ділянках фронту