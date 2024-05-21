Точиться найбільша кількість боїв: у Генштабі назвали пріоритетний напрямок наступу Росії
Джерело:Сухопутні війська
Окупанти продовжують наступати на більшості напрямків. У Генштабі розповіли, де обстановка найбільш запекла.
Окупанти не полишають мрій щодо захоплення усієї Донецької області. Тому не дивно, що саме на цей регіон припадає найбільша кількість бойових зіткнень.
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Де ворог найчастіше атакує
За повідомленням від Генштабу, вже за сьогодні від початку доби відбулося 55 боїв із ворогом. Майже половина з них точилася на Покровському напрямку. Тут противник 23 рази намагався прорвати українську оборону.
Захисники відбили російські атаки біля населених пунктів Євгенівка, Новоселівка Перша, Сєвєрне, Нетайлове, Яснобродівка, Невельське.
Що відбувається біля Євгенівки та Новоселівки Першої: дивіться карту
Яка обстановка в районах Невельського, Нетайлового та Яснобродівки: дивіться карту
Станом на 14:00 бої ще тривали в районі Калинового, Новоолександрівки, Сокола, Уманського.
У Генштабі визнають, що ситуація на Покровському напрямку складна, але контрольована.
Яка ситуація на інших ділянках фронту
- На Харківському напрямку окупанти двічі атакували в районі населеного пункту Липці.
- На Куп’янському напрямку протягом доби відбувалося шість бойових зіткнень поблизу населених пунктів Іванівка та Берестове. Бій триває в районі Синьківки.
- На Лиманському напрямку один штурм росіян відбито в районі Тернів.
- На Сіверському напрямку російські війська здійснили чотири спроби атакувальних дій у районах Білогорівки, Кліщіївки, Виїмки та Роздолівки.
- На Краматорському напрямку ворог провів наразі дев’ять атак на Часів Яр, Іванівське, а також Кліщіївку та Андріївку.
- На Курахівському напрямку противник двічі атакував на напрямку Георгіївки, а також Красногорівки.
- На Времівському напрямку українські воїни відбили п’ять безрезультатних спроб окупантів просунутися в районі Старомайорського.
- На Оріхівському напрямку російська авіація завдала удару в районі Новоандріївки.
- На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував українських захисників поблизу Кринків, що на плацдармі на лівому березі річки Дніпро, однак успіху не мав.