Два вразливі місця Росії: що може кардинально змінити хід війни

І Росія, і Україна далекі до перемоги у цій війні. Але є дві речі, які допоможуть Києву суттєво наблизитися до позитивного результату.

Про це 24 Каналу розповів віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці, військовий аналітик Шон Белл, зауваживши, що вже минуло більш ніж 2,5 роки повномасштабної війни. За наявної ситуації і Росія, і Україна виснажуються.

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Які є вразливі місця в Росії

Як наголосив Белл, Путін вважав, що цілком спокійно зможе захопити Україну за короткий період. Але нічого в нього не вийшло. На його думку, зараз йдеться не про те, хто переможе; а про те, як все закінчиться. Звісно, усе обиратиме українська нація.

Це те, що Україна має вирішити. Звільнити усю територію України буде складно з різних причин. Якщо Україна прагне до цього, то їй знадобиться значна підтримка Заходу. Думаю, що на якомусь етапі потрібно досягти миру. І тоді є питання, як забезпечити безпеку України в майбутньому та її процвітання. Впевнений, що Захід зробить усе, щоб допомогти у цих питаннях,

– вважає Белл.

Попри це, Росія має два важливих "центри тяжіння". Якщо Україна зможе вплинути на них, то стане значно ближчою до перемоги.

Насамперед Путіна суттєво підтримують російські олігархи. Вони вже перебувають під санкціями. Якщо вдасться створити для них умови, за яких їхнє життя стане нестерпним, то Росія досить швидко може пережити шокові зміни та скинути керівництво. Тут важливо продовжувати санкції проти країни-агресорки.

Інший "центр тяжіння" – Крим, який є своєрідною "перлиною корони" Путіна. Україна ефективно працює над знищенням Чорноморського флоту.

Україна також має показати, що здатна знищити Кримський міст. Якщо поставити під загрозу становище окупантів в Криму, тоді Путін може задуматися про доцільність війни,

– сказав Белл.