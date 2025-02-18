Не шкодують своїх "одноразових солдатів", – військовий про російські штурми

Бригада "Рубіж" опублікувала кадри влучань у різну ворожу техніку. Кожне ураження потребує посиленої роботи й величезних зусиль Збройних Сил, але саме такі результати найбільше мотивують наших бійців.

Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, додавши, що пілот FPV-дрона, артилерист чи кулеметник відчувають неймовірну ейфорію, коли бачать успішне відпрацювання. Це підіймає бойовий дух не тільки військових, але й всіх українців.

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Яку тактику використовує ворог

Володимир Назаренко зауважив, що з кожним влучним пострілом є дедалі більше сподівання, що ворога вдасться зупинити. На жаль, окупанти не шкодують своїх сил, їм байдуже на втрати.

Ворог не жаліє так званих "одноразових солдатів". Доволі часто у них є дискомунікація, дискоординація, проблеми зі зв'язком,

– додав офіцер.

Через це російські солдати здаються в полон. Адже їх просто закидають на певну місцевість і наказують захопити посадку. Окупаційне командування не зважає, що до посадки може залишатися 10 кілометрів і все одно кидають туди людей, які не орієнтуються ні на місцевості, ні в поставлених завданнях.

Окупанти просто не можуть просунутися через щільність роботи вогневих засобів Сил оборони. Доволі часто ми бачимо, як групи техніки пробують просуватися, штурмувати, але їх розбивають різними засобами. Тому рано чи пізно ворожа техніка має закінчитися,

– підкреслив Володимир Назаренко.

Чим більше буде знищено вогневих засобів, підірвано складів з боєприпасами, ворожих танків, тим більше врятованих життів ми побачимо на фронті.

Бригада "Рубіж" збирає на РЕБ

Росіяни продовжують застосовувати різні технології, зокрема величезну кількість ударних і розвідувальних дронів. Від них захищають системи радіоелектронної боротьби. Саме на це збирають воїни бригади "Рубіж".

Важливо! Кожен може долучитися до збору і підтримати наших захисників. Для того, щоб допомогти воїнам – переходять за посиланням!

"РЕБ-систем не буває забагато, адже ворог постійно експериментує з частотами, з видами коптерів, дронів, зі способом зв'язку. Чим більше систем на різних частотах ми матимемо, тим менше шансів у ворожих коптерів просуватися, а у ворожої артилерії влучно стріляти", – наголосив військовий.

Відсутність відеозображення, розвідувальних коптерів робить артилерію окупантів "сліпою". Тому дуже важливо підтримувати наші Збройні Сили та донатити.