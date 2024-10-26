ЗСУ просунулися у Курській області, "Шахеди" атакували Україну: хронологія 976 дня війни

Протягом 975 доби повномасштабної війни російська армія вкотре атакувала Україну "Шахедами". Ворог тисне по всій лінії фронту, проте ЗСУ вдається не лише відбивати просування, а й контратакувати.

Яка ситуація на полі бою, на кордоні; про наслідки російських атак, боротьбу українців на фронті, в тилу й на дипломатичному рівні дізнайтеся з головних новин за 26 жовтня на 24 Каналі.

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