На фронті загинули російські військові, які розганяли Майдан, – "Радіо Свобода"

За останній тиждень з'явилося 33 некрологи про кримчан, які воювали на боці Росії. Серед них є працівники силових відомств, які розганяли Євромайдан і брали участь в окупації Криму.

Один з них був співробітником кримського "Беркуту". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Що відомо про загиблих окупантів

Один із загиблих – Євген Козлов із селища Леніно – колишній співробітник кримського "Беркуту", який стояв на блокпостах навесні 2014 року. Другий – Кирило Блаженко, який брав участь у придушенні Євромайдану у Києві. Він також брав активну участь у окупації Криму у 2014 році.

Блаженко шукав роботу водія у Ялті у 2017 році. У резюме він писав, що був "командиром розвідувального десантного відділення".

Їх обох внесли до бази даних "Груз 200" від Крим.Реалії. Список містить інформацію про місце народження, місце призову або вербування до російської армії (включаючи фактичний військовий підрозділ), а також – для частини із загиблих – точні або приблизні місце й дату загибелі.

Станом на сьогодні вдалося ідентифікувати 1300 загиблих кримчан, які взяли до рук зброю проти України.