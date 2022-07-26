росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ у двох областях, – ISW

окупанти очікують на контрнаступ українських сил. Вони зміцнюють зайняті раніше позиції у Запорізькій та Херсонській областях.

Про це 25 липня повідомили аналітики з Інституту вивчення війни. Вони зазначили, що окупанти мають незначні успіхи у загарбанні територій на південь від Бахмута.

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Проте експерти вважають, що росіяни мають такі ж обмеження, які раніше заважали їм швидко наступати на Луганщині.

Не отримають можливості наступу на Бахмут

В Інституті вивчення війни зазначили, що зайняття росіянами Новолуганського та Вугледарської ГЕС на Донеччині не дозволить отримати зручну позицію, щоб наступати на північ у напрямку Бахмута. Своєю чергою, окупація Новолуганського та Вугледарської електростанції вирівнює лінію української оборони й обмежує перевагу для росіян, тому їм навряд вдасться вдало використати захоплення Новолуганського.

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Висновки Інституту війни

Щодо безперервних тактичних та оперативних обмежень, які окупанти мають на полі бою, то, можливо, вони прискорять кульмінації наступу на Донбасі й загарбання великих міст Донеччини. Аналітиків інституту війни оприлюднили такі головні висновки:

росія робить обмежені наземні атаки на північ від Харкова, на схід від Сіверська та на схід від Бахмута;

вороги зміцнюють позиції на Запоріжжі та Херсонщині, щоб бути готовими до контрнаступу українців;

Україна б'є по російських опорних пунктах на Південному напрямку;

росія виводить військову техніку зі складів в Омську, вона має проблеми з ремонтом пошкодженої техніки;

чиновники, які працюють з російськими вбивцями на окупованих територіях, висувають умови, щоб приєднатися до росії та збільшити адміністративний контроль над загарбаними територіями України.

Успіх ЗСУ

Військовий експерт Петро Черник заявив, що українські війська ефективно працюють на напрямку Слов'янськ – Сіверськ – Бахмут. Він сподівається, що їм вдасться закріпити стратегічну ініціативу та розвинути можливість наступу.

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