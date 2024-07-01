Зеленський пояснив, що вважає реальною перемогою у війні й без чого будуть великі ризики

Україні потрібна реальна перемога у війні, яку розв'язала Росія. Один з найважливіших елементів – неможливість повторення агресії.

Про це в Володимир Зеленський заявив інтерв'ю колумністці The Philadelphia Inquirer. Президент пояснив, що саме є реальною перемогою у війні, передає 24 Канал.

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Зеленський про реальну перемогу у війні з Росією

Глава держави наголосив, що важливо не допустити руйнацій повністю України й усього українського. Також зауважив, напевно, хтось скаже, що ми вже повністю пройшли цей етап. Однак, поки не закінчиться війна, не можна сказати, що ми повністю відстояли нашу незалежність.

Бо дуже важливий момент у перемозі – це безпека для сьогодення й для майбутніх поколінь. А це неможливість повторення агресії,

– підкреслив Зеленський.

Також наголосив, що неможливість повернення агресії – один з найважливіших елементів, який не можна просто пробігти чи прогорнути.

Ми повинні бути в Євросоюзі – це економічна безпека, ми повинні бути в НАТО. І якщо у нас цього немає, я вважаю, що це великі ризики для нас. Дуже великі, що цей ворог повернеться в обліку Путіна чи іншого Кремля, через 20 років чи 40 – 50, я не знаю,

– заявив президент.

Глава держави наголосив, що потрібен колективний захист України.