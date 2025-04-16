Зеленський утворив військові адміністрації для Маріуполя та ще 9 населених пунктів в окупації
- Володимир Зеленський утворив 10 нових військових адміністрацій у Донецькій області, зокрема в Маріупольському та Волноваському районах.
- Призначено 8 нових очільників військових адміністрацій у Донецькій області, серед них Володимир Халабузар та Михайло Бурнадзе.
- Указ набирає чинності з дня його опублікування, і повноваження військово-цивільних адміністрацій припиняються з початком роботи нових військових адміністрацій.
Володимир Зеленський 16 квітня видав указ про створення новий військових адміністрації у Донецькій області. Мовиться про Маріуполь та ще 9 населених пунктів, які перебувають в тимчасовій окупації.
Про це повідомляє 24 Канал з посилання на сайт президента України.
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Які нові військові адміністрації утворив президент
Відповідно до нового указу, на виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Володимир Зеленський постановив утворити 10 військових адміністрацій.
Так, у Маріупольському районі були утворені: Кальчицька сільська, Мангушська селищна, Маріупольська міська, Микільська селищна та Сартанська селищна військові адміністрації.
А у Волноваському районі утворені Старомлинівська сільська, Хлібодарівська сільська, Волноваська міська, Мирненська селищна та Ольгинська селищна військові адміністрації.
У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень,
– мовиться в указі.
Президент також поручив Генеральному штабу ЗСУ, Донецькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Окремими розпорядженнями Володимир Зеленський також призначив 8 нових очільників військових адміністрацій у Донецькій області.
Ними стали:
- У Микільській селищній військовій адміністрації Маріупольського району – Володимир Халабузар;
- У Хлібодарівській сільській військовій адміністрації Волноваського району – Михайло Бурнадзе;
- У Кальчицькій сільській військовій адміністрації Маріупольського району – Володимир Матяш;
- У Сартанській селищній військовій адміністрації Маріупольського району – Олександр Куркча;
- У Старомлинівській сільській військовій адміністрації Волноваського району – Альона Лєвтєрова;
- В Ольгинській селищній військовій адміністрації Волноваського району – Артем Єфіменко;
- У Мирненській селищній військовій адміністрації Волноваського району – Надія Сердюкова;
- Наталію Воробйову було звільнено з посади голови Маріупольської районної державної адміністрації, а потім призначено начальником Мангушської селищної військової адміністрації Маріупольського району.