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24 Канал Новини України Зеленський утворив військові адміністрації для Маріуполя та ще 9 населених пунктів в окупації
16 квітня, 22:57
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Зеленський утворив військові адміністрації для Маріуполя та ще 9 населених пунктів в окупації

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Володимир Зеленський утворив 10 нових військових адміністрацій у Донецькій області, зокрема в Маріупольському та Волноваському районах.
  • Призначено 8 нових очільників військових адміністрацій у Донецькій області, серед них Володимир Халабузар та Михайло Бурнадзе.
  • Указ набирає чинності з дня його опублікування, і повноваження військово-цивільних адміністрацій припиняються з початком роботи нових військових адміністрацій.

Володимир Зеленський 16 квітня видав указ про створення новий військових адміністрації у Донецькій області. Мовиться про Маріуполь та ще 9 населених пунктів, які перебувають в тимчасовій окупації.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на сайт президента України

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Які нові військові адміністрації утворив президент

Відповідно до нового указу, на виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Володимир Зеленський постановив утворити 10 військових адміністрацій.

Так, у Маріупольському районі були утворені: Кальчицька сільська, Мангушська селищна, Маріупольська міська, Микільська селищна та Сартанська селищна військові адміністрації.

А у Волноваському районі утворені Старомлинівська сільська, Хлібодарівська сільська, Волноваська міська, Мирненська селищна та Ольгинська селищна військові адміністрації.

У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень,
– мовиться в указі.

Президент також поручив Генеральному штабу ЗСУ, Донецькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Окремими розпорядженнями Володимир Зеленський також призначив 8 нових очільників військових адміністрацій у Донецькій області. 

Ними стали:

  • У Микільській селищній військовій адміністрації Маріупольського району – Володимир Халабузар;
  • У Хлібодарівській сільській військовій адміністрації Волноваського району – Михайло Бурнадзе;
  • У Кальчицькій сільській військовій адміністрації Маріупольського району – Володимир Матяш;
  • У Сартанській селищній військовій адміністрації Маріупольського району – Олександр Куркча;
  • У Старомлинівській сільській військовій адміністрації Волноваського району – Альона Лєвтєрова;
  • В Ольгинській селищній військовій адміністрації Волноваського району – Артем Єфіменко;
  • У Мирненській селищній військовій адміністрації Волноваського району – Надія Сердюкова;
  • Наталію Воробйову було звільнено з посади голови Маріупольської районної державної адміністрації, а потім призначено начальником Мангушської селищної військової адміністрації Маріупольського району.