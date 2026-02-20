Ми не програємо війну – питання в тому, чи переможемо, – Зеленський

Президент Зеленський заявив, що Україна не програє війну. Питання полягає у тому, чи зможе перемогти.

Таку думку глава держави висловив в інтерв'ю AFP до роковин російського вторгнення.

Дивіться також "Домовилися про ще одну зустріч": Зеленський повідомив, що переговори продовжаться через 10 днів

Що сказав Зеленський?

Президент зауважив, що питання перемоги – дуже дороге.

Не можна сказати, що ми програємо війну. Чесно кажучи, ми точно її не програємо, точно. Питання в тому, чи переможемо ми,

– сказав Зеленський журналістам.

Він додав, що і США, і Росія вимагає в України покинути Донбас, щоб війна закінчилася завтра. Та й переговори у Женеві не дали прогресу у питанні території, яке залишається ключовим.

Москва пообіцяла захопити весь Донбас силою, якщо Київ не виведе війська, при цьому диктатор Путін не хоче йти на жодні компроміси.

Зеленський зауважив, що повторно вимога поступитися територією Росії пролунала в той час, коли ЗСУ набирають позицій у контратаках вздовж південної лінії фронту.

"Я не вдаватимуся в надто багато подробиць, але сьогодні я можу привітати, перш за все, нашу армію – всі сили оборони – тому що станом на сьогодні звільнено 300 квадратних кілометрів", – зауважив президент.

Військові блогери припустили, що частково цим успіхам посприяло масове відключення Starlink для росіян. За словами президента України, Київ скористався цією ситуацією.

І хоча українські сили також зазнали перебоїв через відключення, але невдачі, з якими зіткнулася російська сторона, "набагато серйозніші".

Останні заяви Зеленського