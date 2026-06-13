Безпекові виклики від Росії – не на рік і не на п'ять років, – Зеленський
Президент України зауважив, що безпекові виклики від Росії – не на рік і не на 5 років. Кремль обрав довготривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію та продовжує під неї будувати свою політику.
Про це Володимир Зеленський сказав 13 червня у своєму зверненні.
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Що сказав Зеленський?
Зеленський зауважив, що Україна чує від багатьох лідерів, що не тільки Європа потрібна нам, а й навпаки, і це – правда.
Враховуючи довготривалі наміри Росії – те, що зараз російські бази будуються поблизу Європи вже навіть там, де військових баз не було в радянський час, – це точно свідчить, що без України, без наших спроможностей і нашого досвіду Європі може бути надзвичайно складно. Треба все це брати до уваги,
– сказав президент.
Він зазначив, що від Росії нічого іншого, як антиєвропейських заяв не чути. Окрім того, вона намагається підкупити політиків "вигодами".
Робить вона це не заради миру, а щоб ці політики продали їй інтереси своїх націй та спільні інтереси Європи.
Зеленський наголосив, що Росія зрештою програє, як Орбан.
Але багато хто все одно намагається подружитись із путінськими гаманцями й заплющують очі на те, що відбувається реально,
– зауважив український глава.
Він подякував партнерам за підтримку у процесі вступу до ЄС. Привітав також Молдову із прогресом у цьому питанні.
"Серед усіх європейських націй, які вже приєдналися до Європейського Союзу чи які бачать для себе таку перспективу, саме Україна віддає заради Європи найбільше", – додав Зеленський, зауваживши, що війну треба закінчити достойно та з гарантованою безпекою.
До слова, Україна з партнерами готується до самітів ЄС, НАТО та G7. Також Україна на постійній основі підтримує контакт зі США.
Ключові питання – нові санкції проти Росії та нова підтримка для України, зокрема ППО та далекобійність.