Безпекові виклики від Росії – не на рік і не на п'ять років, – Зеленський

Президент України зауважив, що безпекові виклики від Росії – не на рік і не на 5 років. Кремль обрав довготривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію та продовжує під неї будувати свою політику.

Про це Володимир Зеленський сказав 13 червня у своєму зверненні.

Дивіться також Трамп і Зеленський зустрінуться на саміті G7 у Франції, – ЗМІ

Що сказав Зеленський?

Зеленський зауважив, що Україна чує від багатьох лідерів, що не тільки Європа потрібна нам, а й навпаки, і це – правда.

Враховуючи довготривалі наміри Росії – те, що зараз російські бази будуються поблизу Європи вже навіть там, де військових баз не було в радянський час, – це точно свідчить, що без України, без наших спроможностей і нашого досвіду Європі може бути надзвичайно складно. Треба все це брати до уваги,

– сказав президент.

Він зазначив, що від Росії нічого іншого, як антиєвропейських заяв не чути. Окрім того, вона намагається підкупити політиків "вигодами".

Робить вона це не заради миру, а щоб ці політики продали їй інтереси своїх націй та спільні інтереси Європи.

Зеленський наголосив, що Росія зрештою програє, як Орбан.

Але багато хто все одно намагається подружитись із путінськими гаманцями й заплющують очі на те, що відбувається реально,

– зауважив український глава.

Він подякував партнерам за підтримку у процесі вступу до ЄС. Привітав також Молдову із прогресом у цьому питанні.

"Серед усіх європейських націй, які вже приєдналися до Європейського Союзу чи які бачать для себе таку перспективу, саме Україна віддає заради Європи найбільше", – додав Зеленський, зауваживши, що війну треба закінчити достойно та з гарантованою безпекою.

До слова, Україна з партнерами готується до самітів ЄС, НАТО та G7. Також Україна на постійній основі підтримує контакт зі США.

Ключові питання – нові санкції проти Росії та нова підтримка для України, зокрема ППО та далекобійність.