Я дуже злякалася і запитала, хто вони, сказали: "Свої", – жителька Волновахи про прихід ЗСУ

Українська вчителька Людмила Бондаренко, що з Волновахи, змушена була переїжджати з Донеччини у Львів, щоб урятувати своє життя. Жінка мріє повернутися додому, проте її рідне місто зруйноване на 90%.

Як життя Людмили змінилося після 24 лютого, скільки вона ще була у Волновасі та наскільки сильно росіяни бомбили місто. Про це жінка поділилася з 24 каналом в ексклюзивному інтерв'ю у рамках проєкту "СВОЇ".

Читайте повністю "За нами вслід летіло так, ніби ми за собою везли війну": щемлива історія вчительки з Волновахи

Жителька Волновахи про те, як вирішила виїжджати з міста

Людмила розповідає, що вже 25 лютого банкомати не видавали готівки. Грошей, щоб виїхати потягом з міста, у жінки не було, а про евакуаційні рейси вона на той момент не знала.

27 лютого у місті зникло світло, а 28 лютого – зв'язок. Через це Людмила не могла сконтактувати з рідними та дізнатися, чи з її молодшою донькою і маленьким внуком усе гаразд.

Жінка каже, що місто умовно складається з двох частин – центру та сторони, де вона жила. За її словами, у її районі обстрілів було менше, бо там не так багато інфраструктури.

Натомість центр окупанти добряче бомбили. А згодом, коли захопили місто, почали "відновлювати все", щоб створити ілюзію турботи.

До теми Переселенка з Маріуполя розповіла, що обов'язково зробить після перемоги України

Якось ЗСУ прийшли до жінки на чай

Їсти доводилося готувати дуже швидко, адже електрики вже не було, а на дим із печі могло щось прилетіти. Якось до Людмили у дім постукали українські військові.

Жінка дуже злякалася, адже це могли бути диверсанти. Коли вона запитала, хто це, то захисники відповіли: "Свої".

Я ще відповіла, що "свої" бувають різними. Але зрозуміла: якщо спілкуються українською, і вона не перекручена, то точно все добре. А вони запитали, чи можна випити чаю,

– ділиться Людмила.

Людмила та її сім'я переїхали на певний час до сусіда, а ЗСУ жили в її домівці. У березні жінка зрозуміла, що треба виїжджати, адже постійні прильоти почалися і на її боці міста.

Згодом сім'я Людмили евакуювалася з Донеччини. Жінці довелося їхати під ворожою авіацією та обстрілами, щоб покинути небезпечну територію.

Зверніть увагу На блокпостах я дуже не сподобалася військовим Росії, – жителька Маріуполя про виїзд з міста

Ворог зазнав значних втрат під Волновахою

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко ще у березні повідомив, що Волновахи більше не існує. Річ у тім, що окупанти повністю розбомбили місто.

На початку жовтня у Генштабі повідомили, що під Волновахою вороги зазнали значних утрат. ЗСУ помстилися їм за зруйноване місто.

В одному з місцевих селищ українські захисники знищили до 20 одиниць загарбницької техніки. Також ЗСУ пошкодили 8 бойових вертольотів росіян.

Зауважте – Волноваха отримала звання "Місто герой": дивіться відео