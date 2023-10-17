ЗСУ мали успіх біля Вербового, росіяни серйозно активізувалися у районі Мар'їнки

Сили оборони України мали частковий успіх на Півдні, коли російські окупанти наступають на Сході. Значна частина бойових зіткнень відбулася на Таврійському напрямку.

Українські воїни зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки і Роботиного на Запоріжжі. Про це в ефірі телемарафону повідомив Олександр Штупун, речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, пише 24 Канал.

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Сили оборони просунулися приблизно на 1 кілометр біля Вербового

Спікер розповів, що Сили оборони, продовжуючи ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, досягли часткового успіху в районі західніше Вербового.

За інформацією Штупуна, наші війська в районі Вербового просунулися приблизно на відстань 1 кілометра.

Також він зазначив, що підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1 332 вогневі завдання і завдали чималих втрат росіянам у техніці та особовому складі.

Крім того, внаслідок вогневої роботи наших воїнів у повітря злетіло три склади боєприпасів ворога.

Що відбувається на напрямку, де наступає ворог

Олександр Штупун повідомив, що в зоні ОСУВ "Таврія" протягом минулої доби ворог завдав 16 авіаційних ударів, провів 42 бойових зіткнення – це більше половини від загальної кількості.

Окрім того, противник здійснив 595 артилерійських обстрілів.

За словами спікера, відзначається збільшення кількості ворожих штурмових дій на напрямку Мар'їнки.

Також, за його словами, противник доукомплектовує на різних напрямках загони "шторм-z", які зазнали і продовжують зазнавати значних втрат.

Штупун сказав, що російське командування просто кидає ці загони вперед на вірну загибель.

Спікер розповів, що ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Однак Штупун сказав, що дії російських військових менш активні.

Протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога на Авдіївському напрямку.

Також на Мар'їнському та Шахтарському напрямку було відбито майже 20 атак ворога в районі Мар'їнки та ще 5 атак південніше Золотої Ниви та Пречистівки.