"Чорний день для російських морпіхів": на Сумщині ЗСУ розбили "елітний" підрозділ росіян

У Сумській області українські військові завдали нищівної поразки одному з "елітних" підрозділів армії Росії – 810-й бригаді морської піхоти, яка раніше брала участь в анексії Криму. Більшість росіян знищили, а десяток окупантів потрапили в полон.

Того дня вони виконували завдання на території України, мали закріпитися та евакуювати своїх поранених та загиблих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 21-шу окрему механізовану бригаду ЗСУ.

Дивіться також Радіостанція Судного дня знову "заговорила": що це означає і чи є загроза для України

Чорний день для російських морпіхів

За інформацією військових, більшість російських морпіхів було ліквідовано під час бою, ще близько десятка – взято в полон. Захоплені вояки свідчать, що їх підрозділ виконував завдання із закріплення на українській території, зокрема в лісосмузі, де вони мали утримувати позицію протягом двох-трьох тижнів, забезпечуючи евакуацію поранених і загиблих.

Проте план зазнав краху одразу після заходу у вказану ділянку: росіян виявили українські безпілотники, після чого по них відкрили вогонь з мінометів і атакували FPV-дронами, зокрема "Бабою Ягою".

Нас направили закріпитися в лісосмузі. Щойно ми туди зайшли, нас "спалила" "пташка", і по нас почали працювати, причому з двох боків. Летіло все,

– розповідає один з окупантів.

ЗСУ розбили російських морпіхів на Сумщині: дивіться відео

Зараз усім захопленим російським військовим надається медична допомога згідно з нормами міжнародного гуманітарного права. У російських пропагандистських колах цей розгром уже охрестили "чорним днем для морської піхоти".