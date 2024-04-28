Змогли знайти слабкі місця, – ЗСУ про ситуацію на Бахмутському й Авдіївському напрямках

Українські військові продовжують обороняти позиції на Авдіївському й Бахмутському напрямках. Водночас ворог постійно намагається знайти слабкі місця Сил оборони, здійснюючи постійні штурми на цих напрямках.

Наразі українські військовослужбовці продовжують тримати оборону міста Часів Яр у Донецькій області. Про це в етері телемарафону розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко, передає 24 Канал.

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Яка ситуація поблизу Часового Яру

Кожубенко зазначив, що інтенсивність бойових дій довкола Часового Яру не змінюється. Зокрема, ця інтенсивність залишається постійною.

Противник постійно тримає нас в напрузі, постійно проводить якісь спроби штурмових дій. Він завжди шукає слабкі місця в нашій обороні. Є така приказка "де тонко, там і рветься". От якраз противник шукає саме оце місце, де тонко,

– зазначив військовий.

Водночас він наголосив, що спроби ворога просунутися вперед біля Часового Яру залишаються невдалими. Адже наша оборона доволі стійка, а українські військові вміло відбивають всі атаки окупантів.

"Судячи з того, що хлопці досі тримаються, знаючи, як оборонятися в місті...я більш ніж упевнений, що оборонці Часового Яру зробили все можливе для того, щоб триматися якомога довше або навіть надалі перейти в наступ зі своїх позицій", – підкреслив офіцер.

Чому росіянам вдалося просунутися на Авдіївському напрямку

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телемарафону також розповів, що російська війська за "хронічної нестачі боєприпасів" у Силах оборони змогли просунутися на кілька кілометрів на Авдіївському напрямку. Водночас де саме вдалося окупантам просунутися, військовий не повідомив.

На жаль, там склався ряд негативних моментів, які й призвели до ситуації тактичного рівня. Цей напрямок для ворога досить важливий в тому плані, що вони будуть намагатися прориватися з Очеретиного вбік Покровська. Цей їхній задум зрозумілий, людей вони накопичили для завдання удару,

– підкреслив Тимочко.

Водночас голова Ради резервістів зазначив, що все ж таки триває війна, і треба розуміти, що бувають успіхи й певні неуспіхи. Військовий наголосив, що наразі важливо не дати ворогу розгорнути плацдарм, що, своєю чергою, може перетворитися на прорив.

"З одного боку, шкода, що ворог зміг просунутися на кілька кілометрів. Але з іншої сторони розуміємо, що ворог не зміг розгорнути на Авдіївському напрямку, як вони планували – в бік Вугледара, Покровська, Курахове, щоб захопити Донецьку область на південному напрямку", – зазначив сержант.

Тимочко визнав, що російські військові виявили вразливі місця в українській обороні через брак боєприпасів. Військовий також висловив стурбованість спробами противника використати ці слабкі місця та розширити зайнятий плацдарм. Він наголосив на жорстокості бойових дій, які там тривають, і повідомив, що в цей район були перекинуті додаткові підрозділи та засоби ураження.