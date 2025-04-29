ЗСУ змогли стабілізувати фронт та повернути частину втраченої восени території, – WSJ

Українським силам вдалося стабілізувати лінію фронту на сході протягом весняних місяців. Однак з потеплінням ситуація може ускладнитися.

Зміцнення ґрунту та поява листя можуть ускладнити українським захисникам утримування лінії фронту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Умови оборони для ЗСУ можуть погіршитися влітку

За словами українських командирів, весняний наступ російської армії вже триває – російські війська намагаються відновити втрачений темп після того, як їхній наступ був загальмований українськими оборонцями на початку року.

Як зазначає WSJ з посиланням на Сили оборони та експертів, Україні вдалося стабілізувати ситуацію на східному напрямку протягом весни.

"Після захоплення сотень квадратних миль на місяць під час наступу минулої осені, російські війська зайняли менш як 38 квадратних миль (98 кв. км) за перші два тижні квітня", – пише WSJ з посиланням на дані вашингтонського Інституту вивчення війни.

Це найповільніше просування російської армії з часу початку її наступальних дій влітку 2024 року. У той самий час українським підрозділам вдалося відбити частину територій, втрачених восени.

Питання полягає в тому, чи вдасться Україні зберегти такою лінію фронту до початку літа – періоду, коли інтенсивність бойових дій зазвичай зростає. Москва хоче показати свій наступ як неминучий, сподіваючись на те, що це спонукає США змусити Київ погодитись на капітуляцію.

Попри активні атаки навесні, російським військам не вдалося досягти значних територіальних здобутків, тоді як їхні втрати залишаються суттєвими, пише WSJ із посиланням на оцінки українських чиновників та аналітиків. Зміни в погодних умовах можуть ускладнити ситуацію для ЗСУ.

Один з українських офіцерів, який перебуває на позиціях поблизу Покровська з грудня, зазначив, що у війську не очікують довгої стабільності.

Ми знаємо, що противник перегруповується і готується до наступної фази наступу,

– цитує видання слова українського захисника.

Аналітики пов’язують сповільнення наступу Росії з низкою чинників, включно з простим виснаженням.

Аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос зауважив, що деякі підрозділи Росії, які брали участь у боях за Покровськ, перебувають у стані постійного бою вже понад два роки.

Щоб вибратися з цього, у них залишається лише один спосіб – померти, зазначає аналітик.

Він також додав, що відмова російського командування зробити паузу у бойових діях на сході призвела до деградації логістики. Нові поповнення в армії Росії часто не проходять належної підготовки й не інтегруються до підрозділів, що знижує їхню боєздатність.