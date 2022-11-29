Час здаватися: як ЗСУ "залистовують" окупантів – потужне відео

29 листопада 2022 , 23:14
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Наші захисники, окрім героїчного протистояння противнику, проводять ще й інформаційну кампанію для російських загарбників. ЗСУ обстрілюють позиції ворога агітаційними листівками.

У понеділок, 28 листопада, на відрізку фронту поблизу Торецька та Горлівки українські бійці провели пізнавальну акцію для окупантів. Воїни організували "залистування" позицій противника агітаційними листівками, інформує 24 канал.

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Про що йдеться в листівках

"Агітки" від ЗСУ містять заклики до противника, аби він критично оцінив ситуацію і здався в полон. Крім того, листівки роз'яснюють права військовополонених.

Найкраще рішення для російських найманців – пересидіти війну у полоні та вижити, адже ЗСУ хочуть запобігти пролиттю крові.

Українські захисники "залистовують" окупантів: дивіться відео

Для відправлення листівок українські воїни використовували спеціальні агітаційні снаряди до РСЗВ БМ-21 "Град".

Успіхи ЗСУ на фронті: що відомо

  • 27 листопада ЗСУ завдали вогневих ударів на Запоріжжі та Луганщині. Українські воїни ліквідували чимало російських загарбників. Втрати противника склали до 470 осіб пораненими. 
  • Українські прикордонники ліквідували позицію російських загарбників. Державна прикордонна служба України показала кадри, які вкотре засвідчили, що скоро від окупантів не залишиться і живого сліду.
  • На Луганщині російські окупанти втратили декілька десятків одиниць особового складу. ЗСУ вдарили по одному з підрозділів російських солдатів у Сватовому.
  • Окупанти продовжують безславно помирати в Україні. За минулий тиждень вороже угрупування росіян на Луганщині втратило до 70% особового складу завдяки українській армії.

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Автор: Анна Романюк