Війна з Україною запустила процес ліквідації путінського режиму, – Данілов

Почався дванадцятий день Українського Національного Спротиву. Олексій Данілов повідомив останні новини щодо боротьби.

На його думку, майбутній трибунал над російськими злочинцями стане показовим, як для всього світу, так і для самої Росії.

Важливо Вирішуємо майбутнє континенту своїм спротивом, – нове звернення Зеленського

Усе через те, що війна з Україною запустила процес ліквідації самого путінського режиму.

Ніколи не воюйте з Україною, наш народ пройшов протягом тисячоліть нелюдські випробування, перемолов не одну імперію і від цього став тільки міцнішим і витривалішим, так буде і зараз,

– зазначив Олексій Данілов.

"Ви вбиваєте наших дітей, жінок, літних людей! Ми всіх і все пам’ятаємо, нікого і ніколи не забудемо", – додав Данілов.

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Допис Олексія Данілова

Переконаний, що майбутній трибунал над російськими злочинцями стане показовим як для всього світу, так і для самої росії, оскільки війна з Україною, крім всього іншого, запустила процес ліквідації самого путінського режиму.

Ніколи не воюйте з Україною, наш народ пройшов протягом тисячоліть нелюдські випробування, перемолов не одну імперію і від цього став тільки міцнішим і витривалішим, так буде і зараз!

Ви вбиваєте наших дітей, жінок, літних людей!

Ми всіх і все пам’ятаємо, нікого і ніколи не забудемо!