Війна з Україною зруйнувала міф, що Росія нібито є великою державою

Розмірковуючи про подальші кроки Путіна, більшість продовжує жити в наративі, який постійно проводила Росія: це велика країна, з потужною армією, яка претендує на світове лідерство. Війна в Україні зруйнувала усі ці фантазії.

Жалюгідне створіння

"Велика країна" виявилася безпорадною після того, як цивілізований світ відвернувся від неї. Вона не змогла сформувати свою незалежну економіку, перевівши країну на "замкнений цикл" з виробництва хоча б базової продукції. Дійшло до того, що навіть цвяхи в Росії і ті імпортні.

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"Друга армія світу" виявилася погано оснащеним збіговиськом мародерів, що повністю перекрутили не тільки всі правила війни, але навіть правила, які були заповідані армії російськими ж полководцями.

"Воювати не числом, а вмінням", "сам гинь – товариша рятуй"... Ці максими Алєксандра Суворова зараз втілюються з точністю навпаки: Росія кидає в топку війни тисячі непідготовлених, зомбованих пропагандою, ненавчених "срочників" та перехожих з вулиць Донецька, для яких викрадена в українських селах пральна машинка важливіша, ніж життя того, з ким ділив місце у землянці, викопаній у "Рудому лісі".

Голий король

То чому ж, після всього розвіювання цього мороку, треба продовжувати вважати Путіна "великим і жахливим", вершителем доль і тонким стратегом?

Зважаючи на все, перед нами – боягуз, чия сила заснована на страху і підкупі. Маніпулятор, що оточив себе лизоблюдами. Зовсім не стратег, що ізолював себе навіть не від знання, а від простої інформації. Пропагандист третьосортного, за своєю інтелектуальною силою світогляду, в основі якого забута в нафталіні ідеологія євразійства. Старець, що живе у світі плоских і примітивних скріп фізичного православ'я і телевізійного великодержавства.

Сам собою Путін безпорадний, дурний і негарний. Залиш його жити самого в якомусь аргентинському містечку, він був би нецікавий і прісний у розмові за курною склянкою з мальбеком.

Те, що ще теплить у ньому життя – побудована ним система страху, приниження, презирства до всього "іншого".

В основі цієї системи – гроші. За них (великі і не дуже) викуповувалися совість і сором, справжня любов до ближнього та повага. Тому для того, щоб залишити росіян віч-на-віч з цим старим голим королем, від наготи якого зараз, не вірячи в неї, вони відводять очі, Захід повинен довершити почате – максимально знекровивши економіку.

Санкції, ембарго на нафту та газ, загальна бізнесова зневага. Решту іншого, якщо вже західні країни поки що не готові воювати на полі бою, зроблять Збройні Сили України.

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: