Війна вирішиться виключно на полі бою, – екскомандир полку азовців

Повномасштабна агресія Росії проти України, як і всі інші війни, закінчиться. Однак станеться це лише після перемоги наших ЗСУ на полі бою.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів екскомандир полку, який зараз боронить Маріуполь, Максим Жорін.

Важливо Маріуполь і сам "Азов" вже стали історичною ганьбою для Росії, – екскомандир полку Максим Жорін

Жорін підкреслив, що вже давно не вірить у дипломатію із забороною стріляти.

Ні, це (завершення війни – 24 канал) буде виключно на полі бою. Я не вірю, і давно про це казав, у гру в дипломатію з забороною стріляти, якщо пам’ятаєте, що були навіть такі часи,

– сказав Максим Жорін.

Він додав, що війна триває не з 24 лютого, а вже 8 років. І було очевидно, що вона буде набувати нових етапів, масштабів, і вирішиться виключно на полі бою.

"Безумовно, сьогоднішній світ не може існувати без дипломатії, дипломатичних відносин. Але саме вирішальними будуть всі бої на полі бою. Саме українська армія вирішить перемогу у цій війні", – додав він.

Україна входить у довготривалу фазу війни

Міністр оборони Олексій Резніков попередив, що нас очікують надзвичайно складні тижні. Україна входить у нову фазу війни, яка буде довготривалою.

"На нас очікують надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде – точно не скаже ніхто. У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора. Поки важке іноземне озброєння урівноважить сили та забезпечить злам на користь України, мине час", – розповів Олексій Резніков.

Натомість міністр оборони відзначив ту підтримку, яку Україні надає Захід. Хоча досягти її теж було складно, адже Україна просила про важке озброєння – авіацію, артилерію, танки та бронетехніку західних зразків.

Головні тези з інтерв'ю з Максимом Жоріним: дивіться відео

Підготовка до довготривалої війни триває і в Україні. Олексій Резніков запевняє, що "було запущено процеси, які забезпечать нарощування оборонного потенціалу України". В Міноборони орієнтуються на потребу забезпечення 1 мільйона людей, які долатимуть ворога.