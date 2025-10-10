Війна на виснаження несе ризики як для України, так і для Росії. Впевненість ворога у позитивному результаті вже зменшується.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, в Росії сильно розраховували на те, що Україна в якийсь момент посиплеться. Але цього не сталося. Україна досі тримається.

Чим небезпечна війна на виснаження?

Як наголосив Фесенко, вже були публікації, що в російському генштабі розраховують на крах української оборони восени 2025 року. Для цього вони посиляться удари по українському тилу. У минулі роки України витримала цей тероризм.

Також там вказують, що наприкінці року генштаб Росії постане перед проблемою. Війна в теперішній формі не дає потрібних результатів. Виходить тупикова ситуація, з якої є два виходи. Або поступові переговори про припинення вогню, або масова мобілізації.

Це демонструє, що Росія не вдається вигравати війну на виснаження. Але вони все ще сподіваються, що Україна раптово посиплеться на фронті.

В Росії більше ресурсів на поповнення особового складу, на повітряні атаки. У нас немає вже такої масштабної підтримки з боку Заходу. Минулого року Штати допомагали і фінансово, і військово. Зараз доводиться закупляти зброю. Використовувати заморожені російські активи нам не дають. Я не поділяю думку, що ми виграємо війну на виснаження. Вона несе для нас більше ризиків, ніж для Росії,

– сказав Фесенко.

Крім того, були події, які зіграли на користь Кремля. Зокрема перемога Трампа на виборах та припинення прямої фінансової і військової допомоги для нашої держави. Але це не дало Росії перемогти.

Утім, якщо раніше Росія була впевнена, що може вести війну ще роками, то зараз закрадаються сумніви. Там почали накопичувати соціальні та економічні проблеми. У них банально стає менше грошей на війну.

Вони не впевнені, що виграють війну на виснаження. Може, не програють її. Але там приходить усвідомлення, що не виграють. Проблем стає більше. І в цьому особливість. Може бути момент, що війна на виснаження не принесе Росії перемогу. Але й ми цю війну не можемо виграти. Вона стає проблемою для обох сторін,

– зазначив Фесенко.

Є варіант, за якого інтенсивні бойові дії поступово сповільнюватимуться. Ще більше застосування дронів з обох боків не дасть можливості просуватися. Тоді може статися певне замороження на фронті. Але ж війна в повітрі продовжиться.

Ресурси для війни в повітрі у Росії є. Але й наші удари створюють реальні проблеми Росії. Тому поступово може скластися патова ситуація. На фронті піде відносна стабілізація, бо ніхто не може забезпечити відчутну перевагу. А удари по тилу можуть стати такими відчутними, що виникне потреба домовлятися про припинення вогню в повітрі,

– вважає Фесенко.

