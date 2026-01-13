У нас закінчуються люди, – волонтерка назвала, яких рішень потребує найважчий етап війни

Війна дедалі більше переходить у формат виснаження, де вирішальним стає людський ресурс. На тлі затяжних боїв усе частіше звучить питання, як змінити ситуацію не кількістю, а підходами.

Керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська в ефірі 24 Каналу сказала, що Україні потрібні технологічні й асиметричні рішення. Вона пояснила, яку "математику" втрат треба переламати в найближчі місяці, щоб зупинити Росію.

Математика війни і війна на виснаження

Йдеться про війну на виснаження, де ключовим ресурсом стають люди, а не гучні заяви чи плани. Росія, за цією логікою, намагається дотиснути саме числом і часом, сподіваючись, що Україні бракуватиме сил тримати темп. Тому потрібні технологічні, асиметричні, нестандартні рішення, які змінюють правила гри, а не повторюють старі підходи.

Війна йде на виснаження, і в нас закінчуються люди. Ворог робить ставку саме на це,

– сказала Берлінська.

Вона пояснила, що у таких умовах важливо мислити не емоціями, а цифрами, які можна перевірити. Ключовою вона назвала зміну співвідношення втрат, бо нинішня логіка виснаження є надто дорогою для України. Саме тому її теза зводиться до одного: технології мають зберегти людей і змусити ворога платити вищу ціну.

Технологічні рішення і співвідношення втрат

Берлінська окреслила, що для перелому потрібне зростання втрат ворога і водночас максимальне збереження власних людей. Це звучить жорстко, але саме так працює логіка війни на виснаження, коли час і ресурси вирішують більше, ніж окремі тактичні успіхи. Вона підкреслила, що нинішні пропорції, які інколи наближаються до 1 до 2 або 1 до 3, є занадто важкими для країни.

Нам потрібно, щоб за кожного загиблого українця росіяни платили щонайменше 8 – 10 своїх,

– наголосила Берлінська.

Вона додала, що ціль тут не в гучних формулюваннях, а в конкретному ефекті на фронті. Якщо співвідношення зміниться, у ворога почне падати темп і зростатимуть обмеження для наступу. Саме так, за її словами, технологічні рішення повинні перетворюватися на реальну перевагу.

Асиметрична перевага і мобілізація Росії

Головний тест для нових підходів – це швидкість і масштаб результату. Йдеться не про лічені дні, але й не про розмиту перспективу на роки, бо часу на повільні цикли немає. Якщо за кілька місяців втрати ворога суттєво зростуть, це стане ознакою технологічного прориву і асиметричних рішень.

Станом на січень нам треба поступово, але швидко виходити на втрати ворога 40 – 45 – 50 тисяч на місяць, а зі свого боку мати втрати максимум 1 до 10,

– сказала Берлінська.

Вона наголосила, що при таких показниках російська модель війни почне давати збої, бо тримається на постійному поповненні втрат і безперервному тиску. У цьому випадку мобілізаційні можливості Росії будуть просідати, а наступальні дії стануть для неї занадто дорогими. Саме тому, за її логікою, технологічні рішення мають показати результат у короткому коридорі часу, щоб зламати темп ворога.

