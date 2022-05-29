Війна вже забрала життя 242 українських дітей, ще майже 700 неповнолітніх зазнали травм

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали понад 682 дітей. На жаль, з життям назавжди попрощалися 242 неповнолітніх.

Такі дані наводять ​​ювенальні прокурори Офісу генпрокурора України станом на 29 травня.

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Наразі ці дані остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Однак статистика зараз виглядає наступним чином:

242 дитини загинули,

ще 440 отримали поранення.

Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області – 153,

Київській – 116,

Харківській – 108,

Чернігівській – 68,

Луганській – 51,

Херсонській – 49,

Миколаївській – 45,

Запорізькій – 28,

Сумській – 17,

місті Києві – 16,

Житомирській – 15.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами Росії українських міст та сіл пошкоджено 1888 закладів освіти. Водночас 180 з них зруйновано повністю.

Як Росія використовує образ дітей для виправдання агресії

Зокрема, російські пропагандисти вигадали образ хлопчика Альоші, який начебто дуже радо зустрічає окупантів, які наступають на Україну. Про це під час брифінгу заявив радник керівника ОП Сергій Лещенко.

Росія далі починає використовувати дитячі образи для виправдання війни. Хлопчик Альоша, який начебто в Бєлгородській області вибігає та зустрічає оплесками і маханням руки російську бронетехніку, яка висувається в напрямку України. Про цього хлопця знімали сюжети російські пропагандисти, він став мемом в телеграмі,

– розповів Лещенко.

Тепер зображення вигаданого Альоші розмістили на обгортці шоколаду. Зокрема, солодощі почали виготовляти в Бєлгороді. За словами пропагандистський ЗМІ, хлопчика малюють у шоломі літуна. Про це вони пишуть у телеграм-каналах. Проте насправді на голові в хлопчика – каска танкіста.

Країна-агресор депортує українських дітей з України

Додамо, що насправді ж окупанти не лише вбивають, гвалтують та калічать українських дітей, а ще й примусово депортують їх до Росії. До прикладу, країна-агресор вже вивезла до себе 230 тисяч українських дітей. Росія це робить для того, щоб знищити націю. Про це заявив радник постпредства України при ООН Сергій Дворник.

Крім того, від війни змушені були тікати щонайменше 14, 5 мільйона людей, серед них – 8 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами, а 6,5 мільйона виїхали з України як біженці.

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