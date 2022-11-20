Треба витиснути окупантів з Півдня, – військовий експерт припустив дії ЗСУ взимку

Настання зими не означатиме паузу у бойових діях на фронті. Водночас нам варто використати теперішній час та період зимових холодів, щоб максимально витіснити окупантів із Півдня.

Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, з Криму росіяни фактично вже не зможуть підступати й вести подальші наступальні дії.

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Чи стихнуть бої взимку

Мусієнко вважає, що Росія хотіла би, щоб ситуація на фронті заспокоїлася. Для неї це вигідно, тому що це дасть можливість доукомплектуватися мобілізованими та відремонтувати пошкоджену техніку для того, щоб створити хоча б якесь ударне угруповання на один напрямок чи на широкий фронт на Сході, адже можливості окупантів зараз теж є дещо обмеженими.

За його словами, Росія має певну перевагу щодо можливості стабілізації фронту, з огляду на наявність далекобійних ракет, якими вона може обстрілювати територію України. Навіть за стабілізації ситуації на фронті окупанти зможуть обстрілювати український тил, поки ми ще не накопичили у достатній кількості засобів протиповітряної оборони.

Тому мені здається, що в наших інтересах використати період ще до зими й узимку, аби створити максимальні незручності росіянам, витіснити їх настільки, наскільки це можливо на Півдні, витіснити в окупований Крим, отримати для нас відповідний плацдарм,

– заявив Мусієнко.

Він додав, що з Криму росіяни не зможуть фактично вже підступати й вести подальші наступальні дії. А ЗСУ в цей час треба зосередитися на захисті й допомозі нашому угрупованню військ на Сході, аби закрити й утримувати там у певних анклавах російські війська, не даючи їм просуватися.

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Чому росіяни саме зараз б'ють по об'єктах енергетики

Мусієнко зазначив, що з погляду часових рамок удари окупантів збігаються з початком чи підготовкою до опалювального сезону. І Росія робить це, щоб максимально зривати відповідні процеси. До того ж, хоч ще не зима, але вже пізня осінь й уже стає прохолодно.

З цього погляду, вони готували саме десь у тих часових рамках і межах, які змогли. Крім того, треба було встигнути ще до зими, тому що це ж був російський розрахунок заморозити, стабілізувати фронт і перевести там бойові дії у позиційні бої,

– сказав військовий експерт.

Тому, за його словами, росіяни почали робити це дещо поспіхом, можливо, навіть трохи раніше, аби втілювати у життя сценарій щодо завдання ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

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