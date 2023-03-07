У Держдепі заявили, що війна закінчиться поразкою Росії, скільки б не тривали бої

У США заявили, що війна Росії проти України завершиться поразкою Кремля. Ба більше, кажуть, що це було "чітко зрозуміло з перших годин вторгнення".

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив на брифінгу 6 березня, що українці від початку війни показали, що російський диктатор не досягне жодної цілі, задекларованої в момент вторгнення. Ба більше, що йому не вдасться повалити уряд у Києві, не вдасться підкорити український народ та позбавити його ідентичності, пише 24 Канал.

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Що кажуть в США про перемогу України

Було чітко зрозуміло з перших годин вторгнення Росії в Україну, що, коли б це не закінчилося, це завершиться стратегічним провалом Росії,

– сказав речник Держдепу США.

Нед Прайс додав, що попереду Україну чекають важкі дні та протистояння. І хоч впродовж зимових місяців бойові дії дещо знизились, та вони все ж продовжуються, особливо на Сході й на Півдні України. Ба більше, речник сподівається, що подібна динаміка триватиме впродовж певного часу.

Ба більше, у Держдепі США зазначили, що Бахмут, де зараз точаться найзапекліші бої, не має для росіян великого стратегічного значення в плані оперативної обстановки. Адже Росія прагне його захопити, щоб досягти хоч якихось здобутків на полі бою.

Українці продемонстрували, що вони в змозі не лише протистояти наступу російських військ, але й повернути територію, яку ті (росіяни – 24 Канал) відібрали. Це не зміниться,

– заявив Нед Прайс.

Глава СБУ передав "простий меседж" Путіну

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що, попри зусилля, Путіну не досягнути своїх глобальних цілей. Адже Україна переможе. Проте додав, що, як і будь-який українець, він не має "ілюзій щодо Путіна та його мотивів у цій війні".

Тому мій меседж (йому – 24 Канал) простий: ви ніколи не зламаєте і не знищите нас. Ми боремося не лише за майбутнє України, а й за безпечне майбутнє всього цивілізованого світу,

– сказав Василь Малюк.

Глава СБУ також пригадав, що Україна протистоїть ворогу не тільки на полі бою, але й проти воєнних злочинів, воєнних агентів та кібератак. Детальніше – читайте за посиланням.