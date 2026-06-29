Путін знову заявляв про "перемоги" у війні: в ISW назвали мотив диктатора

Путін знову брехав про "перемоги" Росії на фронті. Робить він це свідомо, щоб виправдати воєнні дії.

Це зазначили в Інституті вивчення війни.

Дивіться також Путін заявив про "перемогу" у війні: у МЗС поставили диктатора на місце

Навіщо Путін бреше про "перемоги"?

Путін наплів чергової брехні промову на з'їзді правлячої партії "Єдина Росія" 28 червня. Під час свого виступу диктатор намагався виправдати воєнні дії. Він також продовжує уникає перемовин із Європою та США щодо завершення війни проти України.

"Президент Росії Володимир Путін використав свою промову, ... щоб продемонструвати силу Росії, підсилити свою рішучість досягти цілей Росії військовим шляхом та відхилити дипломатичні рішення для припинення війни в Україні", – йдеться у заяві ISW.

Аналітики також зауважили, що Путін доволі нечітко визнав вплив далекобійної кампанії України на Росію.

При цьому він спробував відкинути занепокоєння та створити видимість стабільності.

Нагадаємо, що Путін стверджував, що українські війська нібито відступають уздовж усієї лінії фронту, при цьому жодних доказів не надав.

Диктатор також запевняв, що Росія нібито має достатньо сил, ресурсів і політичної волі, щоб "дати відсіч Заходу" у разі конфлікту.

Але, як вважають в ISW, бойові показники країни-терористки продовжують погіршуватися, і під великим питанням залишається її здатність досягти своїх цілей військовим шляхом.

Через це Кремль не полишає спроб навіяти Заходу думку про "неминучість" своєї перемоги та змусити його піти на поступки.

До слова, попри заяви Путіна, у Росії реальність зовсім інша. У WP зазначили, що удари України довели Росію до паніки. Колишній високопоставлений фінансовий чиновник з Росії визнав, що "існує стан повної невизначеності" та "відчуття, що доброго кінця цьому не видно".

Диктатору довелося визнати, що для Росії настали "складні часи". При цьому він закликав росіян не засмучуватися, а винести з цього корисний урок.