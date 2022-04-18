Війна на знищення України: росіян здивують два факти

Мало що приносить стільки задоволення, як спостерігати за імпотентною істерикою російських ура-патріотів в останні дні.

Поки офіційна влада відмовляється визнавати, що "Москву" було знищено ударом "Нептунів", в прайм-тайм ефірі російського телебачення "експерти" верещать про необхідність термінового оголошення війни Україні так, ніби в них от-от станеться інсульт.

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Крики пропагандистів

Пропагандист Соловйов гарчить, що він "в бєшенстве, просто в бєшенстве!". Якийсь відомий блогер-спецназовєц, записав відеозвернення до Путіна, в якому вимагає або "припинити цю др*чку негайно, або почати воювати нормально". Славнозвісний терорист Стрєлков/Гіркін похмуро закликає скликати ополчення Брянської та Курської областей, поки не стало занадто пізно.

Шкільний хуліган-переросток, що звик безкарно цькувати менших дітей, вперше зіткнувся з більш вправним супротивником, що розбив йому ніс, і тепер не може стримати сльози й соплі. Одурманені багаторічною пропагандою про те, що їх армія непереможна, а України як держави не існує, росіяни цілком серйозно обурені тим, що українська армія не хоче вмирати за планом, натомість ефективно нищить їх.

Російське населення, що запаслося попкорном і з радістю чекало, як по телебаченню будуть смакувати геноцид українців, здригнулося, побачивши оскал справжньої тотальної війни. Виявляється, війна – це не героїко-патріотичне кіно чи відеогра, де ти розстрілюєш ворогів немов в тирі. Виявляється, на війні можуть і вбити!

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Можливості Росії

Найкомічніше в усій цій вакханалії те, що рашисти щиро вірять, що їх армія й досі має якісь невикористані таємні можливості. Чи щось магічним чином зміниться, якщо почати називати війну війною, а не спеціальною операцією. Але в тому-то і проблема – після атаки всіма наявними силами, тотальних бомбардувань українських міст та звірств на окупованих територіях, у росіян в запасі не залишилося нічого, крім загальної мобілізації та використання зброї масового враження.

Перше – нереалістично в силу очевидної психологічної неготовності російського суспільства до тотальної війни. Друге – неможливо, бо буде означати фактичну війну проти всього світу й автоматичну поразку Росії.

Ну і, звичайно, обидві опції стали б неймовірним приниженням особисто для Путіна, визнанням того, що його маленька переможна війна жалюгідно провалилася. Складно навіть уявити, як відреагує перекачана військовою істерією російська громадськість, коли до неї повною мірою дійде два факти. Спеціальна військова операція з першого дня була війною на знищення України. І війну цю Росія програла.

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