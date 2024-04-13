Мав дев'ять судимостей: ЗСУ "денацифікували" російського окупанта

Українські військові ліквідували російського окупанта, який у Росії був 9 разів засуджений. Він вже двічі підписував контракт з російським міноборони.

Останній – у листопаді 2023 року. Адже буквально за місяць до того отримав дев'ятий вирок суду – позбавлення волі умовно і прав водія на пів року.

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Що відомо про ліквідованого російського зека

Андрій Вікторович Блюм з позивним "Лямба" у жовтні 2023 року був засуджений за п'яне водіння. Вже буквально через місяць він підписав другий контракт з міноборони Росії та відправився воювати в Україну.

Служив уродженець російського міста В'язники Владимирської області Росії у 39 окремій гвардійській мотострілецькій бригаді військової частини 35390. Про його ліквідацію стало відомо лише у квітні 2024 року, адже раніше він вважався зниклим безвісти.

Де та як ЗСУ ліквідували окупанта

На полігоні у Трудовському, що на Донеччині, "Лямба" 20 лютого 2024 року успішно відскочив від артилерійської системи HIMARS.

Тоді він опублікував у мережі відео, на якому звинувачував російських командирів у тому, що дві роти окупантів загинули внаслідок атаки ЗСУ.

Й***ні на**й командири, всю роту розх**рили. Там п**да народу. Дві роти на**й. Четверта рота повністю лежить, шоста рота повністю,

– бідкався "Лямба" незадовго до своєї загибелі.

Що говорив окупант незадовго до своєї загибелі: дивіться відео

(Обережно! Нецензурна лексика)

Сам "Лямба" вважався зниклим безвісти на початку березня 2024 року. Про його загибель у квітні повідомили друзі та місцеві пабліки.

"Житель володимирських В'язників Блюм Андрій Вікторович 1982 року народження на прізвисько "Лямба" 20 лютого 2024 року успішно відскочив від HIMARS на полігоні в Трудовському, зняв козирне відео та днів через 10 – 15 демілітаризувався у Новомихайлівці", – розповів блогер Necro Mancer.

Відомо, що у Росії окупант вісім разів був засуджений за крадіжки.

Втрати ворога на фронті

Окупанти щодня на фронті втрачають сотні одиниць особового складу та техніки. Тільки на останню добу в Україні росіяни втратили 1030 одиниць особового складу. За понад два роки війни – орієнтовно 452 760 (+1030) осіб особового складу.

З 24 лютого 2022 року росіяни втратили тисячі одиниць техніки: