На війні з окупантами загинув журналіст Максим Мединський

У боях на Харківщині загинув журналіст та військовий Максим Мединський. Воїн віддав своє життя за Україну 29 квітня.

У бійця залишилася 3-річна донечка

Герой був родом з Болграду, що в Одеській області. У нього залишилися дружина Тетяна та 3-річна донечка Аліса, яка з нетерпінням чекала на повернення батька.

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Болградська міська рада висловлює слова глибокого співчуття родині Мединських, з приводу трагічної гибелі сина Максима Мединського, лейтенанта Збройних сил України,

– наголосив мер Болграду Сергій Димитрієв.

Що відомо про Героя

Максим пішов на війну ще у 2014 році. Через рік повернувся додому, бо хотів створити сім'ю. Воїн розповідав, що сенс його життя – у доньці. Боєць хотів для неї кращого майбутнього. Тому ще перед початком повномасштабної війни знав, що знову стане до оборони.

"Якщо знову почнуться активні бойові дії, я, звісно ж, повернуся на війну. Абсолютно готовий зробити це в будь-який момент. Потрібно буде розібратися з роботою, домашніми питаннями і вперед. Боятися нормально, хвилюватися про рідних теж. Але не піти не можна. А як інакше? Хто повинен це зробити? Завжди є що втрачати. Але важливо не лише боятися втрат, а й захищати своє", – говорив Максим проєкту "Жителі Києва".



Максим Мединський загинув у боях на Харківщині / Фото Христини Кулаковської

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У Міністерстві енергетики розповіли, що Мединський працював комунікаційником у їхньому Офісі реформ. У мирний час він був талановитим журналістом та дизайнером.

Боєць виріс у сім'ї військових. Його батько був військовим журналістом, а матір – вчителька за освітою, яка теж служила. У дитинстві Максим ріс в оточенні дітей, чиї батьки також були військовими. Усі вони, як і загиблий воїн, мріяли в майбутньому стати десантниками.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Максима Мединського. Ми дякуємо за його подвиг. Герої не вмирають!

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