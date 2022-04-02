У війні Росії проти України нічиї бути не може, – письменник

Україна має перемогти Росію – це без варіантів. Жодного іншого вибору нема.

Путін вважає, що його місія – відновити Радянський Союз, того монстра, якого ми поховали у 1991 році. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив письменник та блогер Ян Валетов.

Зверніть увагу Путін розуміє, що програв перший раунд, – Клімкін припустив, як він діятиме далі

Може бути або перемога, або зникнення, – Валетов

"Ми продовжуємо боротися з привидом Радянського Союзу, зомбі, що встав з могили. Те, що зараз відбувається – спроба його відновити", – сказав Валетов.

За його словами, всі пропагандистські гасла про "трьох сестер" – Білорусь, Росію та Україну – були підготовкою до надуманої Путіним "великої місії". З "двох сестер" зараз на нас летять ракети.

У цій боротьбі у нас не може бути нічиї. Може бути або перемога, або зникнення,

– заявив Ян Валетов.

Письменник додав, що наразі Україна бореться за те, щоб й надалі існувати як незалежна держава, політична нація зі своєю ідентичністю, мовою та політичними інтересами. Програвши у цій війні, можна програти все.

Ян Валетов про важливість перемоги України: дивіться відео