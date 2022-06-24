У війні Росії з Україною Ердоган переслідує лише дві вигоди

За понад три місяці Туреччина продемонструвала, що їх головна мета – витиснути максимум з цієї ситуації (війни між Росією та Україною – 24 канал). Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Дві мети Ердогана

, зберегти позиції в регіоні та на міжнародній арені, яких вони досягли за останні роки., виторгувати щось нове й зміцнитись.

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Туреччина прагне зміцнити свій статус одного із лідерів регіону, розширити торгову експансію за рахунок, в тому числі, й тих компаній, які виходять з російського ринку.



З конфлікту між Росією та Україною Туреччина прагне здобути для себе два важливих досягнення / Фото Getty Images

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Чужа війна болить не надто

Вони намагаються зберегти тісні взаємини з Європою, Україною та Росією через своє посередництво у цьому конфлікті, через що власне мають аргумент щодо неприєднання до антиросійських санкцій.

В контексті інтересів Туреччини Україна насправді займає вторинне значення, оскільки вони керуються визначеними двома причинами для досягнення своїх цілей.

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