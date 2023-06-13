На Сході загинув доброволець з Фінляндії: прибув до України на початку повномасштабної війни

На війні в Україні загинув доброволець з Фінляндії. Відомо, що він прибув до нашої держави невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії.

Загибель добровольця підтвердила Тіна Сойні з групи бойових медиків Nordic. До речі, за даними ЗМІ, це перший фін, який поліг на війні в Україні.

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Що відомо про загиблого добровольця

Чоловікові ще не було 30 років. Він був добровольцем, волонтерив та брав участь у діяльності військово-медичної групи.

За даними ЗМІ, загинув на Сході на вихідних. З військово-медичною бригадою чоловік перебував, зокрема, у Бахмуті під час найзапекліших боїв навесні та взимку. Тоді загинув один американський член групи.

За словами Сойні, він був одним із фінських бійців, які найдовше перебували в Україні. Прибув до нашої держави невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії. Родина загиблого відмовилася від публічних коментарів.

На війні загинув доброволець з Франції

, видання зазначає, що це перший фін, що загинув на війні в Україні. Станом на осінь 2022 року у нашій державі, за даними HS, воювало близько 50 фінських добровольців. Більш точні цифри не повідомляють з міркувань безпеки.

На початку квітня стало відомо, що на війні в Україні загинув доброволець з Франції. Зауважимо, що особисті дані воїна не повідомляли. Лише відомо, що він воював у складі Інтернаціонального легіону.