На війні в Україні загинув кожен п'ятий вагнерівець, у строю – заледве половина з живих

Росія розпочала новий наступ в Донецькій області. Зокрема, величезну кількість бійців ПВК "Вагнера" перекинули на Бахмутський напрямок.

Цікаво, що наразі лише 50% зеківських бійців Пригожина, яким вдалося вижити, перебувають у строю. Про це 24 Каналу повідомили джерела у спецслужбах.

Варте уваги Росія втратила 50% своїх танків в Україні й значну перевагу в повітрі, – Spiegel

Статистика для окупантів невтішна

За інформацією спецслужб, серед найманців Пригожина в Україні загинув кожен 5. Ба більше, кожен 10 зазнав важкого поранення без шансів на повернення.

Стверджують, що серед завербованих ув'язнених фіксують найбільші втрати. Це й не дивно, з огляду на те, що непідготовлених бійців кидали величезними угрупуваннями в найгарячіші точки передової.

Таким чином, Пригожин хотів "взяти" ЗСУ кількістю, а натомість отримав лише купу гарматного м'яса.

Варто додати, що замінити загиблих бійців немає ким, адже вербування до ПВК "Вагнера" зупинено. Керівник компанії Пригожин втратив контроль над своїм злочинним угрупуванням.

Причинами такої події могли стати декілька факторів:

зеки почали отримувати відомості про реалії на війні і масово відмовлятись від участі;

пряме суперництво між російським міноборони та ПВК "Вагнера";

збільшення резервістів, яких призвали у рамках так званої "часткової мобілізації".

Де фіксують найбільші втрати ворога

Міноборони Великої Британії повідомило, що за останні 2 тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Повідомляється, що середній показник втрат Росії за останні 7 днів становив 824 жертви на день. Це в чотири рази більше, ніж у червні – липні 2022 року, коли точилися запеклі бої в Луганській області.

Британські розвідники наголошують, що найбільше втрат фіксують поблизу Бахмута та Вугледару.

Нещодавно заступник командира батальйону "Свобода" 4-ї бригади швидкого реагування Нацгвардії Володимир Назаренко розповів, що ЗСУ знищили вже 77 відсотків ПВК "Вагнера". І відновити злочинну компанію неможливо.