Був одним із кращих: на війні загинув льотчик Антон Листопад, якого нагороджував Зеленський
На війні, захищаючи Україну, загинув льотчик Антон Листопад. Він літав на винищувачі, та з перших днів війни став на захист нашої держави.
Трагічну інформацію повідомили в Фізико-технічному ліцеї Івано-Франківської обласної ради. Про це написали 14 серпня.
Важливо Льотчик-герой Олександр Кукурба загинув, захищаючи небо України
На війні загинув легендарний льотчик
В обороні української держави загинув Антон Листопад,
– мовиться в повідомленні.
Також там додали, що з перших хвилин повномасштабної війни росії проти України капітан Антон Листопад став на захист України.
На війні загинув Антон Листопад / Фото ліцею
"За виявлену мужність, відвагу та професіоналізм за кілька днів до загибелі був відзначений президентом високою державною нагородою – орденом "За мужність" ІІІ ступеня", – мовиться в повідомленні.Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним, знайомим та друзям загиблого льотчика, який віддав життя за Україну.
Що відомо про одного з найкращих льотчиків Антона Листопада
- Антон Листопад дуже хотів стати льотчиком, попри непростий шлях до мети.
- У фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради льотчик вступив 2005 року, а завершив навчання у 2008. Запам'ятався як здібний, дуже наполегливий і впертий юнак.
- У 2019 році Антон визнаний кращим льотчиком Повітряних сил ЗСУ.
- 24 серпня 2021 року – у 30-ту річницю Незалежності України – був ведучим авіаційної колони параду військ, яка пролітала над Хрещатиком.