Був одним із кращих: на війні загинув льотчик Антон Листопад, якого нагороджував Зеленський

15 серпня 2022 , 01:33
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Джерело:

Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради

На війні, захищаючи Україну, загинув льотчик Антон Листопад. Він літав на винищувачі, та з перших днів війни став на захист нашої держави.

Трагічну інформацію повідомили в Фізико-технічному ліцеї Івано-Франківської обласної ради. Про це написали 14 серпня. 

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На війні загинув легендарний льотчик 

В обороні української держави загинув Антон Листопад,
– мовиться в повідомленні.  

Також там додали, що з перших хвилин повномасштабної війни росії проти України капітан Антон Листопад став на захист України.

На війні загинув Антон Листопад / Фото ліцею

 

"За виявлену мужність, відвагу та професіоналізм за кілька днів до загибелі був відзначений президентом високою державною нагородою – орденом "За мужність" ІІІ ступеня", – мовиться в повідомленні. 

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним, знайомим та друзям загиблого льотчика, який віддав життя за Україну. 

Що відомо про одного з найкращих льотчиків Антона Листопада

  • Антон Листопад дуже хотів стати льотчиком, попри непростий шлях до мети. 
  • У фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради льотчик вступив 2005 року, а завершив навчання у 2008. Запам'ятався як здібний, дуже наполегливий і впертий юнак.
  • У 2019 році Антон визнаний кращим льотчиком Повітряних сил ЗСУ.
  • 24 серпня 2021 року – у 30-ту річницю Незалежності України – був ведучим авіаційної колони параду військ, яка пролітала над Хрещатиком.
Автор: Діана Квасневська