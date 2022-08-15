Був одним із кращих: на війні загинув льотчик Антон Листопад, якого нагороджував Зеленський

На війні, захищаючи Україну, загинув льотчик Антон Листопад. Він літав на винищувачі, та з перших днів війни став на захист нашої держави.

Трагічну інформацію повідомили в Фізико-технічному ліцеї Івано-Франківської обласної ради. Про це написали 14 серпня.

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На війні загинув легендарний льотчик

В обороні української держави загинув Антон Листопад,

– мовиться в повідомленні.

Також там додали, що з перших хвилин повномасштабної війни росії проти України капітан Антон Листопад став на захист України.

На війні загинув Антон Листопад / Фото ліцею

"За виявлену мужність, відвагу та професіоналізм за кілька днів до загибелі був відзначений президентом високою державною нагородою – орденом "За мужність" ІІІ ступеня", – мовиться в повідомленні.

Що відомо про одного з найкращих льотчиків Антона Листопада

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним, знайомим та друзям загиблого льотчика, який віддав життя за Україну.