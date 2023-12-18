У боях за Україну загинув нацгвардієць із Вінниччини, який збирався одружитися

На війні загинув боєць Національної гвардії України Валерій Ващук з Вінницької області. Йому було всього 22 роки.

У війську воїн мав звання старшого солдата і позивний "Марік". Про втрату повідомили у фейсбуці його близькі та знайомі.

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Що відомо про захисника Валерія Ващука

Ващук Валерій Леонідович народився 20 листопада 2001 року народження у селі Вінницькі Хутори. Служити до НГУ він пішов після свого повноліття, а з повномасштабним вторгненням ворога пішов боронити суверенітет та свободу держави.

Відомо, що 22-річний Валерій Ващук дослужився до старшого солдата. Нацгвардієць мріяв одружитися із коханою Анею після того, як їй виповниться 18 років. Її повноліття настало декілька днів тому.

Близькі захисника пригадали, що Валерій був світлою людиною із сонячною усмішкою. Він завжди приходив на допомогу, якщо це було необхідно, і вмів підтримати.

Як вгамувати мій біль, мою лють, я ж тебе просила не їхати. Ти ж мені обіцяв повернутись, познайомити мене зі своєю дівчиною, ти ж мені розповідав про неї кожного разу, обіцяв, що приїдеш до мене у відпустку! А тепер мені залишається тільки молитися за тебе і шукати тебе, мій янголе, серед зірок на небі. Ти завжди був, є і будеш у моєму серці та в моїй душі, я завжди буду за тебе молитися і просити Господа, щоб він тебе прийняв до себе,

– написала Ольга Ващук у фейсбуці.

Про час та дату прибуття жалобного кортежу до рідної домівки та чину поховання Героя землякам повідомлять згодом.

Редакція 24 Каналу Висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя.