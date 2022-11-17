На війні загинув "Ярик" – водій з легендарного відео про "бачок та Толіка-відеореєстратора"

У четвер, 17 листопада, стало відомо про смерть черкащанина Ярослава, відомого через вірусне відео "Ярик, бачок потік". Захисник загинув на війні.

Військовослужбовець з Драбівської громади на Черкащині загинув від рук окупантів. Саме Ярослав був водієм авто з легендарного відео про "Толіка-відеореєстратора".

Читайте також Загинула на могилі свого чоловіка: на Київщині ворожа ракета вбила жінку на цвинтарі

Коли попрощаються із легендою

Похорон захисника Ярослава відбудеться завтра, 18 листопада. Односельчани загиблого героя збирають на допомогу матері.

Реквізити: 5168 7574 0137 2422 (Царюк Тетяна).

За інформацією місцевих ЗМІ, Анатолій, який є автором вірусного відео, продовжує боронити Україну.

24 канал співчуває сім'ї та близьким загиблого захисника. Вічна пам'ять Герою!

Увага, нецензурна лексика! Легендарне "Ярік бачок потік": дивіться відео 18+

Втрати противника на 17 листопада

За добу українські військові ліквідували 400 окупантів. Окрім того, ЗСУ знищили:

танків – 2878 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин – 5804 (+7) одиниці;

артилерійських систем – 1860 одиниць;

РСЗВ – 393 одиниці;

засобів ППО – 209 одиниць;

літаків – 278 одиниць;

гелікоптерів – 261 одиниця;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1531 (+6) одиниця;

крилатих ракет – 474 одиниці;

кораблів /катери – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4362 (+2) одиниці;

спеціальна техніка – 160 одиниць.

Зауважте – Яка ситуація на фронті: дивіться відео