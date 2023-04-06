"Змагаймось за нове життя": вийшла загальнонаціональна кампанія про опір українців

В Україні 6 квітня стартувала загальнонаціональна кампанія про опір українців "Змагаймось за нове життя". Її запустили за сприяння Офісу Президента України та підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.

Відеороликом поділився у своїх соцмережах Президент України Володимир Зеленський.

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Український лідер відзначив, що:

Сотні тисяч наших людей захищають Україну від ворога. Мільйони – допомагають! Шукають усе необхідне для оборони, лікують і реабілітують після поранень, рятують після російських ударів, працюють заради України й українців. Саме в цьому наша міцність. Ми боремось за своє життя!

Загальнонаціональна кампанія стартувала 6 квітня в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Це маніфест кожного українця, що пережив найважчу зиму у своєму житті. Зиму без світла й тепла, під обстрілами. Зиму, у якій ми все одно не зламалися. І тепер, з приходом весни, розуміємо: якщо змогли пережити цю зиму – значить, зможемо впевнено далі рухатися до перемоги", – описали головну ідею автори кампанії.

Про що ця рекламна кампанія

Агентство США з міжнародного розвитку є провідною агенцією розвитку від уряду США. Агентство співпрацює з Україною з 1992 року та підтримує країну у зміцненні стійкості проти агресії Росії та просуванні її демократичного та економічного розвитку. Наразі 42 активності USAID відповідають нагальним потребам і сприяють довгостроковому розвитку України як незалежного, суверенного, демократичного та процвітаючого суспільства.З початку повномасштабної війни Росії 24 лютого 2022 року USAID надає 22,9 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки, 15,5 мільярда з яких уже виплачено, 1,4 мільярда доларів гуманітарної допомоги та понад 870 мільйонів доларів допомоги на розвиток.

У відео звучать рядки з поезії Лесі Українки: "Берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя", – ці слова поетеса написала понад 100 років тому.

Нині вони звучать особливо актуально, бо ми насправді вже не маємо жодного шляху назад. Ми працюємо, воюємо, живемо життя – бо ж ворог прагне саме це в нас зламати, нашу гідність, руйнуючи інфраструктуру й займаючись терором мирних міст,

– кажуть автори кампанії.

Героями двохвилинного маніфесту є звичайні українці, що попри будь-які намагання ворога зламати їх дух, продовжують гідно жити своє життя.

Загальнонаціональна кампанія в Україні / Фото isdgroup

Загальнонаціональна кампанія про опір українців: дивіться відео

Це, згідно з ідеєю авторів, і є вкладом кожного та кожної у спільну перемогу. Вирощувати розсаду помідор у Херсоні, навіть якщо у твій двір може "прилетіти", фарбувати паркан на Чернігівщині, навіть якщо на ньому є сліди куль, далі проводити уроки у харківській школі, де постійно є ризик ракетної атаки, влаштовувати дітям свято навіть у сховищах — все це приклади неймовірної стійкості та опору українців.

Зовнішня реклама зі слоганом та ключовими сценами відеоманіфесту буде розміщена в усіх регіонах України. Кожне зображення передає контраст життя і руйнування, спричинені росіянами, та, власне, перемогу життя.