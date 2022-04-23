Вийшов за хлібом: у Харкові уламком снаряда вбило чоловіка

Обстрілюючи Харків, росіяни вбили старшого чоловіка, який вийшов в магазин за хлібом. Про трагедію розповіла донька загиблого Яна Бачек.

79-річний Віктор Губарєв помер від отриманих поранень. Це сталось 21 квітня.

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Донька досі має хлібину, яку батько ніс додому

Хлібина, яку Віктор ніс додому, досі лежить у квартирі його доньки.

Хліб був у крові. Зараз я не можу тримати його, але хочу, тому що це частинка мого тата. Це було останнє, що він мав у руках,

– розповіла Яна.

Батько жив у сусідньому будинку, вийшов з дому. Він вийшов з дому перед обстрілом, а за кілька хвилин пролунали сильні вибухи. Тоді жінці зателефонувала мати зі словами, що батько на вулиці.

Яна застала батька вже мертвим

Яна хотіла одразу вибігти на вулицю, але її зупинив чоловік через небезпеку повторного авіаудару. Коли вона вибігла з будинку, побачила, як медики забирають тіло її батька.

Зараз жінка наголошує, що через постійні обстріли навіть не може нормально поховати батька.

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