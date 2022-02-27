Війська були у Харкові, ми пережили найскладніший день за всю історію і вистояли, – Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про ситуацію в місті в неділю, 27 лютого, після атаки російських військ.

"Від ранку багато з частин російської армії прорвалися до міста Харкова. Ви бачили їх у житлових районах міста. Вчора ввечері та вночі велася величезна артпідготовка. Але ми вистояли. І вистоїмо завжди. Дорогі харків'яни, дорогі мої, ми маємо триматися разом", – заявив Ігор Терехов.

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Міський голова Харкова також повідомив, що є проблема з теплопостачанням у місті через російські обстріли.Адже багато снарядів потрапляють і в котельні. А рятувальники та комунальними не можуть туди підійти через стрілянину.

Окупанти обстріляли й завод, який випікає хліб. Але коли з'явилася можливість, він почав працювати. Хоча під обстріли потрапили автобуси, які розвозили хліб.

Терехов також спростував інформацію про те, що Диканівські очисні споруди не працюють. Він назвав цю інформацію фейком.

"Ми пережили, можливо, найскладніший день за всю післявоєнну історію Харкова. Я схиляюся перед нашими військовими, нашими комунальниками, медиками, підприємцями, волонтерами та й просто всіма жителями міста, які роблять все, можливе та неможливе, щоб Харків залишався нашим містом", – заявив Ігор Терехов.